Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Тренировка на пляже – один из лучших способов совместить физические упражнения с природой. Море, свежий ветер и песок создают идеальную среду для активного отдыха и одновременно дарят заряд энергии.

Пляжные тренировки могут внести новизну в ваш фитнес-режим. Если вам нужен стимул для новых тренировок, издание eatthis.com опубликовало пять лучших упражнений, которые можно делать на пляже без оборудования.

Утренняя пробежка на песке

Если вы привыкли к пробежкам на ровной поверхности, попробуйте бегать по песку. Этот рельеф создает дополнительное сопротивление, заставляя ваши ноги работать интенсивнее. Начните с короткой дистанции, например, 400 метров, чередуя бег с быстрой ходьбой, а затем повторяйте.

Медвежонок хода на песке

Это упражнение с собственным весом отлично развивает мышцы бедра, плеч, а также улучшает общую выносливость. На песке это упражнение становится еще сложнее.

Для выполнения станьте на четвереньки так, чтобы плечи были над запястьями, а бедра – над коленями. Держите корпус ровным и подтянутым. Перемещайте вперед одну руку и противоположную ногу (например, левую руку и правую ногу), затем повторите с другой стороной. Держите спину ровной, двигаясь на короткие дистанции.

Выпады с ходьбой

Для этого упражнения сделайте большой шаг вперед, держа грудную клетку приподнятой и напрягая корпус. Опуститесь медленно, пока заднее колено не коснется земли. Затем оттолкнитесь пяткой передней ноги и сделайте шаг вперед другой ногой. Пытайтесь выполнить 10 повторений на каждую сторону.

Пляжные отжимания

Отжим на песке добавляют больше вызова благодаря нестабильной поверхности. Начните, приняв положение для отжима, плечи должны быть над запястьями. Опуститесь к земле, затем оттолкнитесь вверх, подтяните ноги к себе, поднимитесь и сделайте прыжок. Повторите упражнение, выполнив 8-10 повторений.

Крабовая походка

Садитесь на песок, руки поставьте позади себя на ширине плеч, а ноги на ширине бедер. Держите бедра приподнятыми, напрягая мышцы корпуса. Начните движение одновременно перемещая одну руку и противоположную ногу.

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