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Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
135
Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Тренировка на пляже – один из лучших способов совместить физические упражнения с природой. Море, свежий ветер и песок создают идеальную среду для активного отдыха и одновременно дарят заряд энергии.

Пляжные тренировки могут внести новизну в ваш фитнес-режим. Если вам нужен стимул для новых тренировок, издание eatthis.com опубликовало пять лучших упражнений, которые можно делать на пляже без оборудования.

Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Утренняя пробежка на песке

Если вы привыкли к пробежкам на ровной поверхности, попробуйте бегать по песку. Этот рельеф создает дополнительное сопротивление, заставляя ваши ноги работать интенсивнее. Начните с короткой дистанции, например, 400 метров, чередуя бег с быстрой ходьбой, а затем повторяйте.

Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Медвежонок хода на песке

Это упражнение с собственным весом отлично развивает мышцы бедра, плеч, а также улучшает общую выносливость. На песке это упражнение становится еще сложнее.

Для выполнения станьте на четвереньки так, чтобы плечи были над запястьями, а бедра – над коленями. Держите корпус ровным и подтянутым. Перемещайте вперед одну руку и противоположную ногу (например, левую руку и правую ногу), затем повторите с другой стороной. Держите спину ровной, двигаясь на короткие дистанции.

Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Выпады с ходьбой

Для этого упражнения сделайте большой шаг вперед, держа грудную клетку приподнятой и напрягая корпус. Опуститесь медленно, пока заднее колено не коснется земли. Затем оттолкнитесь пяткой передней ноги и сделайте шаг вперед другой ногой. Пытайтесь выполнить 10 повторений на каждую сторону.

Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Пляжные отжимания

Отжим на песке добавляют больше вызова благодаря нестабильной поверхности. Начните, приняв положение для отжима, плечи должны быть над запястьями. Опуститесь к земле, затем оттолкнитесь вверх, подтяните ноги к себе, поднимитесь и сделайте прыжок. Повторите упражнение, выполнив 8-10 повторений.

Фитнес на море: 5 лучших упражнений, которые можно выполнять на пляже

Крабовая походка

Садитесь на песок, руки поставьте позади себя на ширине плеч, а ноги на ширине бедер. Держите бедра приподнятыми, напрягая мышцы корпуса. Начните движение одновременно перемещая одну руку и противоположную ногу.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская