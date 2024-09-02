Тренировки, чтобы раз и навсегда избавиться от жира на животе

Чтобы попрощаться с жиром на животе навсегда, необходимо тренировать мышцы коры под разными углами и в разных позициях. Регулярные тренировки не только помогут вам избавиться от лишних килограммов, но и заложат прочный фундамент для продолжительной здоровой жизни.

Чтобы облегчить ваше начало, издание eatthis.com предлагает простой и эффективный комплекс упражнений по укреплению и подтягиванию мышц живота. Рекомендуется выполнять три подхода каждого упражнения, делая минутные перерывы между ними.

Для тех, кто хочет контролировать частоту сердечных сокращений, можно организовать это как круговую тренировку, переходя от одного упражнения к другому без отдыха. Если же вы нацелены на большее развитие мышц, то выполните все подходы одного упражнения, а затем переходите к следующему.

Птица-собака

Первое упражнение для уменьшения жира на животе начинается в положении на четвереньках. Ваши колени должны быть согнуты под углом 45 градусов прямо под бедрами, а руки должны опираться на пол под плечами, оставаясь прямыми. Привлекая мышцы коры, медленно поднимайте противоположную руку и ногу так, чтобы они стали параллельными полу. Затем верните их в исходное положение. Считайте до пяти во время подъема и спуска, чтобы поддерживать контроль над движением. Не забудьте держать туловище неподвижным, ведь тело будет стремиться наклониться. Ваша задача – противостоять этому и поддерживать нейтральное положение позвоночника. Для каждой стороны выполните 5–10 повторений.

V-Ups

Для выполнения упражнения V-Ups лягте на пол, выпрямив ноги и вытянув руки над головой. Начните подъем, одновременно поднимая руки и ноги, сгибая их в бедрах и поднимая плечи от пола. Попытайтесь коснуться руками стоп, а затем опуститесь назад. Сделайте 15–20 повторений.

Повороты

Это упражнение начинается с сидящего положения. Оторвите ноги от пола, согнув их под углом 45 градусов. Возьмите легкий вес обеими руками и осторожно сверните туловище в сторону, касаясь весом земли у бедра. Поверните вес к центру и выполните поворот в другую сторону. Выполните 15–20 повторений по каждой стороне.

Чередование касаний пальцев ног

Это упражнение похоже на V-Ups, но выполняется поочередно для каждой стороны. Лягте на пол, поднимая одну ногу и противоположную руку так, чтобы ваше плечо оторвалось от пола. Попробуйте коснуться противоположной ноги рукой, а затем вернитесь в исходное положение. Измените стороны и повторите движение. Выполните 12–15 повторений на каждую сторону.

Коснение пяток из стороны в сторону

Заключительное упражнение состоит в том, чтобы лечь на пол, согнув колени под углом 45 градусов, стопы прижаты к полу. Поднимите плечи от пола. Протяните одну руку к подходящей ноге, затем вернитесь в центр и повторите с другой стороной. Держите пресс в напряжении во избежание привлечения нижней части спины. Выполните по 15 повторений по каждой стороне.

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