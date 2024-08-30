Ключ к успешному похудению: эксперты делятся секретами идеальной фигуры

Основной секрет похудения кроется не только в контроле калорий или правильном выборе пищи. Он начинается с мышления.

Издание eatthis.com пообщалось с диетологами, которые поделились тайнами безопасного и эффективного похудения. После этого вы почувствуете легкость – как физическую, так и нравственную.

Как изменить отношения с едой: ключ к успеху

Важно обращать внимание на различные факторы, такие как здоровье желудочно-кишечного тракта, уровень стресса, качество сна, физическое состояние, вкусовые предпочтения, финансовые возможности и доступ к продуктам. Образованность в сфере питания, подкрепленная научными данными, является лучшим способом улучшить отношение к пище и добиться устойчивых результатов. Наши отношения с пищей зависят как от физических, так и психологических потребностей, к которым добавляются культурные аспекты, аромат, текстура и даже пищевые пристрастия. Следует понять, почему вы хотите изменить свои пищевые привычки.

"Главное – разобраться в наших отношениях с едой, а не только учитывать баланс потребленных и израсходованных калорий", – объясняет диетолог Лоррейн Керни.

Диетологи советуют пить воду перед едой и начинать трапезу с овощей. Однако главный упор делается на ментальных изменениях, до которых можно дойти через годы работы.

"Часто врачи просто говорят пациентам похудеть, но это не всегда легко. Многие факторы могут влиять на это, например, проблемы со щитовидной железой или синдром поликистозных яичников, которые могут нарушать обмен веществ и гормональный баланс, что затрудняет потерю веса. Прежде чем начать путь к своей цели, необходимо диагностировать эти состояния и определить соответствующие протоколы питания. Просто призыв к похудению не поможет – это может только ухудшить отношение к собственному телу и повысить тревогу", – говорит Керни.

И, чтобы жить по полной, избегайте добавок, которые могут повысить риск возникновения рака.

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