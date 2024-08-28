Является ли щелочная диета эффективной: мнения специалистов по здравоохранению

Известные личности, звезды и блоггеры активно продвигают преимущества употребления щелочных продуктов. Однако, возможно, вы все еще задаете себе вопрос: в чем же суть этой моды?

Вероятно, ваше последнее знакомство с термином "щелочной" было еще на уроках химии в школе, и сейчас трудно понять, как это касается здоровья. Но действительно ли щелочная диета работает? Ответ на этот вопрос знает eatthis.com.

Что такое щелочная диета?

Идея щелочной диеты была разработана доктором Робертом О. Янгом. Она основана на предположении, что современные болезни являются следствием употребления кислотных продуктов. Хотя научных доказательств этого мало, диета утверждает, что потребление щелочных продуктов может помочь сбалансировать уровень pH организма, предотвращая такие заболевания, как рак. Однако это может быть несколько запутано: продукты, разрешенные на диете, не обязательно должны быть щелочными сами по себе – они просто должны образовывать больше щелочных ионов после метаболизма, чтобы снизить кислотность организма.

Какие продукты входят в щелочную диету?

Щелочная диета рекомендует растительное питание, включая свежие фрукты и овощи, а также тофу, семена и бобовые. Последователи диеты должны избегать кислотных продуктов, таких как мясо, молочные изделия, кофе, обработанные продукты и большинство зерновых.

Список рекомендуемых продуктов может вызвать путаницу у новичков. Например, лимонная вода, несмотря на ее очевидную кислотность, считается щелочным напитком из-за ее воздействия на организм после переваривания. Основной упор делается на том, как пища влияет на pH после метаболического процесса.

Работает ли щелочная диета?

Хотя потребление большего количества растительных продуктов, таких как овощи и фрукты, несомненно пользуется здоровьем, независимо от pH, основная идея щелочной диеты является мифом.

"Наш организм прекрасно поддерживает нужный уровень pH для нормального функционирования, и это происходит без влияния с нашей стороны. Это означает, что ни одна пища не может существенно повлиять на pH", – отмечает диетолог Мэгги Михальчик.

К тому же, несмотря на заверения ярых поклонников щелочной диеты, что она даже способна лечить рак, нет научных доказательств, подтверждающих это. Исследования показали, что раковые клетки могут размножаться в кислой среде, но Центр рака MD Anderson при Техасском университете объясняет, что эти процессы слишком сложны, чтобы их можно было упростить влияние кислотности. К тому же, самые раковые опухоли создают кислую среду.

Стоит ли попробовать щелочную диету?

Щелочная диета не несет в себе значительных рисков. Если вы просто начнете употреблять больше фруктов и овощей, это уже положительно скажется на вашем здоровье.

"Основная идея щелочной диеты заключается в потреблении целостных продуктов, способствующих лучшему усвоению питательных веществ и помогающих бороться с болезнями", – говорит Михальчик.

Однако отказ от мяса и молочных продуктов может привести к дефициту витаминов и минералов, что не всегда легко компенсировать другими продуктами. Если вы ищете волшебную формулу для здоровья, то щелочная диета, скорее всего, не такова. Инвестировать в дорогостоящую воду с повышенным pH нет смысла, и такая диета не сможет полностью защитить от болезней. Но если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, стоит просто обратить внимание на сбалансированное питание, богатое фруктами и овощами.

Ранее OBOZ.UA писал, как получить стройное тело.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.