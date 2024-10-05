Фитнес после 40: эффективные упражнения для подтянутого тела

Тренировка со свободными весами – это один из лучших способов улучшить физическую форму и сделать тело более стройным. Такие упражнения одновременно укрепляют мышцы и способствуют похудению.

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Издание eatthis.com пообщалось с тренером Антони Юном. Он рассказал, какие упражнения со свободными весами помогут сохранить стройную фигуру после 40 лет.

"Свободные весы задействуют несколько групп мышц одновременно, в отличие от тренажеров, что позволяет не только нарастить силу, но и более эффективно сжигать жир, улучшать координацию, баланс и поддерживать здоровье суставов", – отмечает Юн.

Однако не стоит забывать и о питании: сочетание тренировок с дефицитом калорий – это основа успеха. Ниже приведены 5 основных упражнений, которые помогут вам достичь поставленных целей.

1. Приседания с гантелями перед грудью

Для выполнения этого упражнения возьмите гантель обеими руками и удерживайте его перед грудью. Локти должны быть направлены вниз. Выставьте одну ногу вперед. Во время приседания оба колена должны сгибаться до угла 90 градусов. Опускайтесь в глубокое приседание, а затем возвращайтесь в исходное положение, отталкиваясь передней пяткой. Следите за тем, чтобы колено не заходило за линию пальцев.

2. Жим гантелей на скамье

Лягте на спину на скамье, ноги должны стоять на полу, а плечи плотно прижаты друг к другу. Поднимите гантели вверх, удерживая их над собой, при этом плечи не должны отрываться от скамьи. Продолжайте толкать пятками в пол и держать ягодицы на скамье. Медленно опустите гантели, контролируя движение.

3. Жим гири одной рукой над головой

Подготовьтесь к этому упражнению, держа гирю у груди одной рукой, другая рука также должна быть на уровне подбородка. Поднимайте вес над головой, сохраняя поднятую грудную клетку и прямые запястья. Выполните нужное количество повторов, а затем повторите упражнение другой рукой.

4. Тяга в наклоне с опорой на скамью

Станьте перпендикулярно лаве, опираясь правой рукой на ее поверхность, чтобы туловище было параллельным полу. В левую руку возьмите гантель, сведите лопатки вместе и поднимите вес к туловищу. Выполните упражнение необходимое количество раз, затем смените руку.

5. Румынская становая тяга

Стоя прямо, возьмите штангу в руки. Отводите бедра назад, удерживая спину ровной, пока не почувствуете растяжение в задней части бедер. Затем, нажимая пятками, вернитесь в исходное положение.

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