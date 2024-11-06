Фитнес после 50: каких вредных привычек следует избегать

После 50 лет критически важно обеспечить правильный подход к тренировкам, чтобы достигать своих фитнес-целей без ущерба для здоровья. К примеру, не перенапрягайте себя.

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Если вы еще не привыкли к физическим упражнениям, начинайте с лёгкого темпа. Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, обсуждайте новые тренировки с врачом. Издание eatthis.com пообщалось с тренером Лаурой Эндрес. Она поделилась несколькими вредными повадками в фитнесе, от которых вам следует отказаться после 50 лет.

Только кардио

Ходьба – это важный элемент общего здоровья, сосредоточение только на кардио тренировках, особенно в преклонном возрасте, недостаточно. "Потеря плотности костей и мышечной силы значительно повышает риск падений, переломов и затруднений с восстановлением. Хорошо, что это можно предотвратить или хотя бы уменьшить с помощью базовых силовых упражнений", - говорит Эндрес.

Ваши силовые упражнения не должны быть слишком тяжелыми. Достаточно добавить базовые упражнения, такие как разгибание бедер, толкание, приседания и подтягивание – этого будет достаточно.

Нерегулярность в тренировках

Эндресс подчеркивает важность регулярности в физических нагрузках. Она рекомендует заниматься 30 минут ежедневно: "Мышечная масса начинает уменьшаться с 30 лет, что усложняет ее восстановление. Тренировки "здесь и там" не помогут улучшить ваше здоровье".

В течение этих 30 минут вы можете пройтись, заняться силовыми упражнениями или даже потанцевать под любимую музыку. Главное – соблюдать график. "Ваше физическое здоровье улучшится, равно как и психическое", - добавляет Эндрес.

Частые смены тренировок

Эндрес предупреждает об опасной тенденции: "Существует мнение, что вам нужно постоянно менять тренировки, но это не так". Она говорит об опасности смены упражнений в каждой тренировке.

Это опасно: "Вам нужно привыкнуть к правильному выполнению упражнения. Если вы выполняете его только раз, а затем не возвращаетесь к нему несколько недель, вы становитесь новичком всякий раз, когда его делаете, что повышает риск травм".

Отсутствие основ: "Основные движения важны для наших повседневных потребностей. Среди них – приседания, наклонности, толкания и потягивания. Это те упражнения, которые следует включить в каждую тренировку".

Трудно отслеживать прогресс: "Конечно вы заметите изменения в своей силе, но программа тренировок должна содержать упражнения, которые вы повторяете, чтобы сосредоточиться на их совершенствовании".

Игнорирование боли

"Упражнение должно быть безопасным и безболезненным, а уже потом вы можете добавить нагрузку", – объясняет она. Если вы испытываете резкую боль или дискомфорт после тренировки, это знак, что нужно снизить нагрузку или обратиться к врачу.

Игнорирование баланса, ловкости и гибкости

Эндрес рекомендует добавлять упражнения, улучшающие баланс, ловкость и подвижность к своим тренировкам. Наряду с силовыми и кардио-упражнениями она включает упражнения на меньшие группы мышц.

"Это повышает их способность двигаться в разных направлениях и улучшает ловкость, что важно для повседневной жизни. Эти упражнения поддерживают основные, большие движения, такие как приседания и отжимания", – заключает тренер.

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