Лучшее время для тренировок: как получить максимальный результат

При выборе времени для тренировок главной целью является достижение наибольших результатов. Периодически следует просматривать свой график, чтобы убедиться, что он отвечает вашим потребностям и целям.

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Независимо от того, какую цель вы ставите перед собой, время суток может оказать существенное влияние на эффективность тренировок. Издание eatthis.com рассказывает, когда лучше тренироваться.

Если вам важнее сон или хотите похудеть, тренируйтесь утром

Если ваша цель – улучшить сон, похудеть или контролировать давление, утренняя тренировка может стать лучшим выбором, согласно данным Клиники Кливленда. Исследования свидетельствуют, что люди легче адаптируются к регулярному утреннему графику физических упражнений, ведь утром меньше отвлекающих факторов, чем в течение дня. К тому же утренние тренировки способны снизить аппетит и улучшить сжигание жира.

Если же ваша цель – потеря веса, научные исследования показывают, что для достижения желаемого результата следует уделять тренировкам от 225 до 420 минут в неделю (по данным BikeHike).

Тренировки после обеда и вечером подойдут для наращивания силы и выносливости

Занятия спортом днем и вечером хорошо подходят для увеличения силы и улучшения кардиотренировок благодаря гибкости организма и колебаниям температуры тела. Период между 14:00 и 18:00 обычно самый оптимальный, поскольку в это время температура тела достигает своего пика. Это может помочь сделать тренировки еще более эффективными. Исследования также показывают, что постоянная тренировка в одно и то же время каждый день способствует лучшим результатам.

Последовательность – ключевой аспект успеха

Невозможно переоценить значимость последовательности в тренировках. Кардиолог Лесли Чо из Клиники Кливленда отмечает: "Лучшее время для тренировок – это когда у вас есть больше энергии и мотивации. Выбирайте время, которое подходит вам лучше всего, и соблюдайте его".

Конечно, ваши тренировки могут зависеть от других факторов – работы, семьи или социальных планов, но старайтесь не пропускать тренировки.

Эффективные тренировки возможны в любое время суток

Исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, показывает, что высокоэффективные тренировки возможны в любой момент дня, не влияя негативно на производительность. Эта информация важна для тех, кто планирует свой график занятий или работает с персональным тренером.

Нет универсального "лучшего" времени для всех

По мнению Лесли Чо, выбор времени зависит от вашего биологического ритма. "Если вы - утренний человек, тренировка утром может быть идеальной. Если вы предпочитаете более позднее время, вечерние упражнения могут стать отличным способом расслабиться и снять стресс". Важно отметить, что тренировки перед сном могут мешать процессу засыпания, поэтому лучше их избегать.

Следовательно, нет универсального времени для тренировок, но есть оптимальные периоды, которые будут способствовать достижению ваших конкретных целей. Выбирайте время в соответствии со своими потребностями, будьте последовательны, и результат не заставит себя ждать!

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