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Эффективная тренировка: какие упражнения помогут подтянуть верхнюю часть тела

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
249
Эффективная тренировка: какие упражнения помогут подтянуть верхнюю часть тела

Похудеть и улучшить фигуру может показаться недостижимой целью без надлежащих экспертных советов. Однако вспомните, что каждый начинал с нуля, и первый шаг часто самый сложный.

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С правильным планом вы сможете уверенно отправиться в тренажерный зал или заниматься дома, зная, что делать. Тренер Криси Мутопулос поделился с eatthis.com идеальной тренировкой для начинающих, которая поможет подтянуть верхнюю часть тела.

Совместите эти тренировки с рационом, богатым свежими фруктами, овощами и нежирным белоком, и вы на верном пути к желаемым результатам.

"Добавляя эти простые движения к вашему графику два-три раза в неделю и меняя диету, вы сможете достичь стройной и подтянутой верхней части тела", – говорит тренер.

Эффективная тренировка: какие упражнения помогут подтянуть верхнюю часть тела

Гибка бицепса

Это упражнение можно выполнять поочередно или обеими руками одновременно. "Молоточечные сгибания с большими пальцами вверх активируют ваши предплечья и трицепсы больше, чем обычные сгибания", – объясняет Мутопулос.

Станьте прямо, держа по гантели в каждой руке, ладонями вперед. Держите плечи расслабленными, активируйте мышцы живота и согните локти, поднимая гантели к груди. Убедитесь, что локти не отходят вдали от тела во время выполнения. Медленно опустите гантели.

Эффективная тренировка: какие упражнения помогут подтянуть верхнюю часть тела

Боковые подъемы

Мутопулос рекомендует ограничить поднятие до уровня плеч или глаз и держать запястье ниже плеч. Встаньте прямо, взяв гантели в руки. Медленно приподнимайте вес в стороны, пока не достигнете высоты плеч, а затем опустите назад.

Эффективная тренировка: какие упражнения помогут подтянуть верхнюю часть тела

Согнутые ряды

При выполнении этого упражнения поддерживайте правую руку и колено на скамье, держа спину прямой. Левая рука с гантелями должна быть вытянута. Поднимите вес до груди, а затем опустите его назад. Повторите его на другую сторону.

Эффективная тренировка: какие упражнения помогут подтянуть верхнюю часть тела

Жим от груди

Это упражнение можно выполнять на скамейке или полу. "Держите гантели на линии груди, чтобы сосредоточиться на этой части тела", – подчеркивает Мутопулос.

Чтобы начать, лягте на скамью с гантелями в руках. Прижмите плечи к скамье, вытянув руки над телом. Медленно опустите гантели до груди, затем поднимите ее назад, не размыкая рук.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что такое – метод тренировки "4-2-1".

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская