Эффективная тренировка: какие упражнения помогут подтянуть верхнюю часть тела

Похудеть и улучшить фигуру может показаться недостижимой целью без надлежащих экспертных советов. Однако вспомните, что каждый начинал с нуля, и первый шаг часто самый сложный.

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С правильным планом вы сможете уверенно отправиться в тренажерный зал или заниматься дома, зная, что делать. Тренер Криси Мутопулос поделился с eatthis.com идеальной тренировкой для начинающих, которая поможет подтянуть верхнюю часть тела.

Совместите эти тренировки с рационом, богатым свежими фруктами, овощами и нежирным белоком, и вы на верном пути к желаемым результатам.

"Добавляя эти простые движения к вашему графику два-три раза в неделю и меняя диету, вы сможете достичь стройной и подтянутой верхней части тела", – говорит тренер.

Гибка бицепса

Это упражнение можно выполнять поочередно или обеими руками одновременно. "Молоточечные сгибания с большими пальцами вверх активируют ваши предплечья и трицепсы больше, чем обычные сгибания", – объясняет Мутопулос.

Станьте прямо, держа по гантели в каждой руке, ладонями вперед. Держите плечи расслабленными, активируйте мышцы живота и согните локти, поднимая гантели к груди. Убедитесь, что локти не отходят вдали от тела во время выполнения. Медленно опустите гантели.

Боковые подъемы

Мутопулос рекомендует ограничить поднятие до уровня плеч или глаз и держать запястье ниже плеч. Встаньте прямо, взяв гантели в руки. Медленно приподнимайте вес в стороны, пока не достигнете высоты плеч, а затем опустите назад.

Согнутые ряды

При выполнении этого упражнения поддерживайте правую руку и колено на скамье, держа спину прямой. Левая рука с гантелями должна быть вытянута. Поднимите вес до груди, а затем опустите его назад. Повторите его на другую сторону.

Жим от груди

Это упражнение можно выполнять на скамейке или полу. "Держите гантели на линии груди, чтобы сосредоточиться на этой части тела", – подчеркивает Мутопулос.

Чтобы начать, лягте на скамью с гантелями в руках. Прижмите плечи к скамье, вытянув руки над телом. Медленно опустите гантели до груди, затем поднимите ее назад, не размыкая рук.

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