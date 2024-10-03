Метод тренировок '4-2-1': как похудеть и укрепить тело за неделю

Сегодня социальные сети, в частности TikTok, пестрят разными тренировочными схемами, которые приобретают большую популярность среди фитнес-экспертов. Одними из самых известных стали тренировки на беговой дорожке по схеме "12-3-30" и метод "4-1-1" для похудения.

Однако на арене появился еще один эффективный вариант – метод "4-2-1", приобретающий все большее признание среди тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. По словам eatthis.com, этот подход одобряют тренеры, специализирующиеся на улучшении тела.

Что такое метод "4-2-1"?

Если ваша цель – похудение, эта схема тренировок может стать отличным выбором. Тренер Тайлер Рид рассказывает: "Метод комбинированных тренировок "4-2-1" – это популярная программа, которая быстро набирает популярность у TikTok. Суть состоит в том, чтобы выполнять четыре дня силовых тренировок, два дня кардио и один день уделять мобильности".

Часть силовых тренировок направлена на поддержание и увеличение мышечной массы, особенно если вы соблюдаете диету для похудения и хотите избежать потери мышц. Кроме того, большее количество мышц способствует повышению уровня метаболизма в покое, что положительно влияет на процесс снижения веса.

"Два дня кардио помогают улучшить общую физическую форму и ускорить сжигание калорий. Последний день, посвященный мобильности, важен для восстановления и профилактики травм, особенно если вы тренируетесь шесть дней в неделю", – добавляет Рид.

Почему тренеры выбирают метод "4-2-1" для снижения жира?

Этот метод вызывает восторг в фитнес-сообществе TikTok. Доктор Робин Би, активно делящийся своим фитнес-опытом на платформе и имеющий более 1,2 миллиона подписчиков, утверждает: "Метод "4-2-1" помог изменить ее тело и тело тысяч других женщин, следующих этой программе. Вам нужны только гантели, чтобы стать сильнее и подтянуть фигуру".

Одно из ее видео, посвященное этой программе, собрало более 49 тысяч лайков. В другом видео она отмечает: "Многие спрашивают, как избавиться от жировых отложений в зоне спины и укрепить руки, не зная, с чего начать. Мой ответ – метод "4-2-1", который требует только гантелей и 30 минут".

Пользователь TikTok Мэдди (@maddiefromlander) также является страстной поклонницей этой тренировочной программы. В своем видео она объясняет: "Каждый день вы активно двигаетесь, сжигая жир и калории". Она подчеркивает, что четко следует этому плану тренировок и видит заметный прогресс еженедельно: "Это просто невероятно. Я еженедельно вижу результаты".

Ранее OBOZ.UA опубликовал привычки, которые изменят вашу талию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.