Фитнес-привычки, которые разрушают колени после 50 лет

Ваши колени — это одна из наиболее важных частей тела, требующих внимания, особенно после 50 лет. Они помогают вам выполнять базовые действия, такие как ходьба, подъем по лестнице и ношение вещей, и если не заботиться о них, это может значительно повлиять на ваше общее здоровье.

С годами колени могут страдать от износа из-за более слабых мышц, связок и разрушения хрящей, а некоторые привычки могут дополнительно ухудшить их состояние. Чего следует избегать, чтобы сохранить здоровье суставов и коленей, рассказали в Eat This, Not That.

Выполнять интенсивные упражнения

Упражнения с высокой интенсивностью отлично подходят для сжигания калорий и улучшения сердечно-сосудистой системы, а также могут укреплять кости. Однако они могут быть тяжелыми для суставов, сухожилий и связок, что повышает риск травм, особенно для людей старшего возраста.

Заниматься спортом на бетоне

Заниматься спортом на бетоне может быть вредно для коленей и суставов, поскольку эта поверхность не имеет амортизации, что повышает риск травм. Бег по тротуарам или прыжки на жестких площадках могут вызывать износ коленных суставов. Вместо этого стоит выбрать тренировки на мягких поверхностях, что также помогает улучшить плотность костей с возрастом.

Надевать модную, а не функциональную обувь

При выборе спортивной обуви важно ориентироваться на функциональность, а не на моду. Плохая обувь может привести к проблемам с коленями, таким как неправильное выравнивание, растяжение сухожилий и чрезмерную пронацию, которая вызывает боль и усталость. Кроме того, чтобы улучшить выравнивание и уменьшить боль в суставах, обратите внимание на стельки с поддержкой арки и рассмотрите корректирующие упражнения, такие как пилатес.

Отдавать предпочтение сидячему образу жизни

Сидячий образ жизни вредит здоровью суставов, а потому важно регулярно выполнять упражнения для поддержания подвижности и стабильности. Начните с низкоинтенсивных упражнений, таких как пилатес, которые улучшают гибкость и укрепляют мышцы. Также растяжка катания на пене, что помогает снять скованность и сохранить здоровье коленей и других суставов.

