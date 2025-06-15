Фитнес против складок: 4 упражнения, которые изменят вашу спину
Многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой – складки или выпуклости в зоне спины под бюстгальтером, которые портят вид даже самой любимой одежды. Часто это вызывает неудобство и неуверенность в себе.
Однако ситуацию можно исправить с помощью правильно подобранных физических упражнений. Издание eatthis.com опубликовало эффективный комплекс, который поможет сделать верхнюю часть тела подтянутой и рельефной.
Конечно, иногда достаточно просто подобрать правильный размер бюстгальтера или наладить питание. Но для достижения стабильного результата важно еще и укрепить мышцы, поддерживающие спину и грудь. Сильные мышцы не только помогут выровнять осанку, но и придадут уверенности в себе.
Ниже приведены четыре эффективных упражнения, которые не требуют сложного оборудования – только вес собственного тела и легкие гантели весом 1-2 килограмма.
Отжимания
Это классическое упражнение – настоящий хит в борьбе со складками в области бюстгальтера. Отжимания – не из легких, но они отлично прорабатывают мышцы груди, рук и даже пресса.
Расположите ладони чуть шире плеч, а локти - под углом в стороны. Упражнение выполняется либо с опорой на колени (ноги вместе, корпус прямой), либо с полностью вытянутыми ногами для более сложного варианта. Регулярное выполнение гарантирует результат за несколько недель.
Жим гантелей над головой
Возьмите в руки гантели. Станьте ровно, немного согните колени и напрягите мышцы живота. Поднимите руки вверх – локти согнуты, ладони смотрят вперед. Плавно вытяните руки над головой, оставляя их немного впереди лица, затем вернитесь в исходную позицию. Это движение укрепляет верхнюю часть спины.
Жим гантелей от груди
Согните локти, руки с гантелями перед телом. Сожмите руки, будто пытаетесь соединить локти перед грудью, и остановитесь, когда локти окажутся напротив плеч – именно в этот момент активно работают грудные мышцы. Медленно разведите руки назад, чувствуя напряжение в грудной клетке.
Тяга гантелей в наклоне
Это движение – идеальное завершение комплекса: оно задействует мышцы спины и груди одновременно.
Держа гантели, наклонитесь вперед под углом примерно 45 градусов, колени слегка согнуты, живот напряжен. Руки вытяните вперед, образуя воображаемый круг – представьте, что держите перед собой большой мяч. Взгляд направлен немного вверх, чтобы вытянуть шею. На вдохе разведите руки в стороны, сводя лопатки вместе и держа локти на уровне плеч. Затем плавно вернитесь в исходную позицию.
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