Физическая активность после 65: как упражнения помогают сохранить память и быстроту мышления

С возрастом многие сталкиваются со снижением когнитивных способностей, но регулярная физическая активность может изменить эту тенденцию. Исследования доказывают, что упражнения, например, плавание, бег или танцы, способствуют сохранению здоровья мозга и улучшают умственные функции после 65 лет.

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Ученые также обнаружили, что физическая подготовка снижает риск серьезных заболеваний, таких как деменция и болезни сердца. Соответствующий уровень активности может стать основой не только для длительной, но и качественной жизни в старшем возрасте, отмечает express.co.

В одном исследовании приняли участие 648 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Выяснилось, что участники с высоким уровнем кардиореспираторной подготовленности (ХПН) демонстрировали лучшие результаты в пяти когнитивных тестах, включая проверку скорости мышления, оперативной памяти и исполнительной функции.

Для оценки ХПН участники проходили тест на максимальное потребление кислорода во время ходьбы по беговой дорожке. Хотя с возрастом общие результаты в тестах снижались, физически подготовленные люди демонстрировали заметно лучшие показатели по сравнению с менее активными участниками.

Американские ученые, среди которых специалисты из Университета Питтсбурга, Северо-восточного университета в Бостоне и больницы AdventHealth в Орландо, отмечают, что физические упражнения могут являться важной составляющей здорового старения. В статье для Британского журнала спортивной медицины они подчеркнули: "Наши результаты подтверждают, что ХПН является важным фактором сохранения когнитивного здоровья в старшем возрасте. Анализ модераторов этой связи может помочь в создании персонализированных программ физических упражнений для оптимизации функций мозга".

Результаты также согласуются с другим масштабным исследованием, охватившим 61 000 британцев. В нем установили, что высокий уровень ХПН снижает риск развития деменции на 40%. Среди тех, кто уже имел диагноз деменция, симптомы у лиц с высокой физической подготовкой проявлялись примерно полтора года позже.

Кроме того, физически активные люди имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, гипертонии и определенных видов рака.

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