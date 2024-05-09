Физические и ментальные преимущества плавания: чем полезна комплексная тренировка

Плавание, отличная аэробная активность, предлагает множество преимуществ как для тела, так и для ума. В отличие от силовых упражнений, оно является щадящим для костей и суставов, что делает его расслабляющей и легкой альтернативой для людей, ищущих комплексную тренировку. News Bytes рассказал о влиянии плавания на физическое и психическое здоровье.

Тренировка и задействование мышц

Плавание вовлекает в работу основные мышцы, включая руки, ноги, туловище и живот. Сочетание различных стилей, таких как свободный стиль, брасс, на спине, боком и баттерфляй, еще больше способствует развитию мышц и выносливости. Многочисленные исследования свидетельствуют, что люди, регулярно занимающиеся плаванием, имеют сниженный риск смертности, что подчеркивает значительную пользу для здоровья этого малотравматического упражнения.

Борьба с бессонницей

Люди, страдающие бессонницей, могут найти облегчение в плавании. Исследования, проведенные среди пожилых с бессонницей, показали, что регулярные аэробные упражнения способствуют улучшению качества сна. Преимущество плавания заключается в том, что оно оказывает низкое влияние на организм и подходит для людей, которые могут испытывать трудности с традиционными аэробными и кардио тренировками из-за чувствительности суставов.

Безопасные тренировки для беременных

Беременные женщины могут найти утешение в плавании на протяжении всех трех триместров. Плавание является безопасным и эффективным упражнением для будущих мам, а недавние исследования показали более низкий риск преждевременных родов среди беременных, регулярно занимающихся плаванием. Однако очень важно проконсультироваться с врачом перед началом любой физической активности во время беременности, поскольку осложнения могут отличаться у разных людей.

Эмоциональное благополучие и управление стрессом

Плавание имеет не только физические преимущества, но поднимает настроение и снимает стресс. Исследование, проведенное на людях с деменцией, показало, что после 12-недельной водной программы у них улучшилось настроение. Более того, оно служит ценным инструментом для борьбы со стрессом.