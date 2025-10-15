Физические упражнения не спасают от последствий вредной пищи: исследование шокирует выводами

Нездоровое питание давно связывают с повышенным риском серьёзных болезней, но многие люди считают, что активный образ жизни может нивелировать его последствия. Однако современные исследования доказывают, что физические упражнения не способны полностью компенсировать вредный рацион.

Особенно опасно регулярное потребление продуктов с низкой питательной ценностью. Новые научные данные показывают: даже тренировки не спасают от угрозы смертельных заболеваний, если рацион далёк от здорового, пишет eatthis.com.

В научной работе, опубликованной в журнале BMJ Sports Medicine, специалисты из Университета Сиднея (Австралия) проанализировали данные из британского биобанка за период с апреля 2007 года по декабрь 2020-го. В исследовании приняли участие 346 627 жителей Великобритании, которые предоставили информацию примерно за 11 лет. Сначала ученые разделили участников по качеству питания – на тех, чья диета соответствовала полезным критериям, и тех, кто их не придерживался.

К высококачественному рациону отнесли меню, содержащее не менее четырех с половиной стаканов овощей или фруктов в день и минимум две порции рыбы в неделю. Также допускалось не более двух приемов обработанного мяса и менее пяти порций красного мяса в неделю. Зато низкокачественным считалось питание с большим количеством мясных полуфабрикатов и красного мяса и недостаточным количеством рыбы, фруктов и овощей.

После анализа полученных данных оказалось, что сочетание здоровой диеты с физической активностью уменьшает вероятность смертельных заболеваний на 17%. В то же время плохое питание повышало общий риск смерти, независимо от уровня двигательной активности. Кроме того, у людей с некачественным рационом риск сердечно-сосудистых недугов был выше на 19%, а вероятность развития рака, связанного с ожирением, – на 27%.

"Я на 100% согласна с выводами. Вы точно не можете отказаться от нездорового питания. Во-первых, чрезвычайно легко переесть то, что вы сжигаете во время тренировок, а во-вторых, имеет значение сам состав рациона. Нездоровую диету невозможно компенсировать только физической активностью", – отмечает диетолог Дана Эллис Ханнес.

Она подчеркивает, что мы получаем наибольшую отдачу от физических упражнений тогда, когда параллельно придерживаемся здорового питания, которое поддерживает общий полезный образ жизни. По словам Ханнес, чем регулярнее люди сочетают сбалансированное меню и тренировки, тем лучше у них здоровье.

