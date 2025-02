Флекситарианская диета: форма питания, приближающая похудение

Если планируете похудеть, обратите внимание на легкий аналог вегетарианства — флекситарианскую диету, которая получила звание лучшей диеты для похудения в 2022 году по версии US News. Эта система питания позволяет худеть без жестких ограничений, а ее гибкость позволяет поддерживать рацион просто и комфортно.

Видео дня

Флекситарианская диета базируется на растительной пище с умеренным употреблением животного белка, помогая снижать вес и улучшать здоровье благодаря менее калорийным блюдам. Детали об этом и подходе к похудению и почему он может подойти сам е вам, рассказали в Eat This, Not That.

Флекситарианская диета — это преимущественно растительный рацион с гибким подходом к потреблению мяса. Она сочетает пользу вегетарианства с возможностью употреблять животный белок в случае необходимости, что подходит для тех, кто не может полностью отказаться от белка животного происхождения. Этот подход может снизить риск сердечных заболеваний, диабета и рака.

Основу такого рациона составляют цельнозерновые, овощи, фрукты, бобовые, орехи и семена, которые являются низкокалорийными и богатыми клетчаткой. Такая диета способствует длительному насыщению, помогая контролировать вес, одновременно оставляя больше свободы в выборе продуктов и уменьшая стресс из-за ограничений.

Таким образом, флекситарианство — это баланс между вегетарианством и потреблением мяса, что делает его более простым для соблюдения. Выбирая такой рацион можно питаться полезно, избегая жестких рамок и соблазна переедания запрещенных продуктов, что провоцирует накопление лишнего жира.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие здоровые привычки способствуют похудению.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.