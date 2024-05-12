Фонио: что это и какая польза этой крупы

Фонио, вид проса, происходящий из Западной Африки, используется на протяжении веков. Его обычно употребляют в виде каши, но оно также может служить заменой другим зерновым культурам. News Bytes рассказал о характеристиках этой крупы.

Существует два основных вида фонио

Digitaria iburua и Digitaria exilis. Первый имеет белый цвет с черными или коричневыми колосьями и выращивается преимущественно в Нигерии, Того и Бенине. Между тем, второй, более распространенный вид, произрастает от Сенегала до Чада и центральной Нигерии.

Содержание полезных веществ

Фонио отличается высоким содержанием серосодержащих аминокислот, а именно метионина и цистеина. Метионин способствует эластичности кожи, росту волос и восстановлению тканей, в то время как цистеин является заменимой аминокислотой, необходимой для синтеза белка и детоксикации.

Без глютена

Еще одним важным аспектом фонио является его безглютеновая природа, что делает его безопасным для людей с непереносимостью. Глютен, содержащийся в таких зерновых, как пшеница и ячмень, содержит глиадин, который может иметь нежелательные последствия для некоторых людей. К счастью, фонио его не содержит и может служить соответствующей заменой.

Универсальный

Фонио достаточно универсален в использовании. Традиционно его употребляют как хлопья для завтрака, а муку из него используют в выпечке. Крупа имеет ореховый вкус и легко впитывает ароматы других ингредиентов, используемых при приготовлении.

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