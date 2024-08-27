Формирование тела с помощью собственной тяжести: как эффективно растопить жир. Видео
Если у вас нет дорогостоящего оборудования и времени на спортивный зал, это не значит, что вы не можете заниматься спортом и получить отличные результаты. Чтобы сжечь лишний жир и улучшить свои физические данные, вам нужно выделить немного времени на простые тренировки, а также быть последовательными и мотивированными.
В Eat This, Not That! поделились тремя упражнениями с собственным весом, которые можно выполнять где угодно и которые помогут приблизить вашу фитнес-мету. Выполняя этот комплекс с минимальным отдыхом между подходами, можно сжечь калории, нарастить мышцы, а также улучшить гибкость и стабильность.
Т-отжимания
Начните тренировку с Т-отжиманий, которые добавляют интенсивности обычным отжиманиям. Для их выполнения в положении для отжимания сначала опуститесь вниз выполняя отжимания, а затем поднимите одну руку к небу, наблюдая за ней. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой рукой. Сделайте по 5 повторений на каждую сторону.
Сплит приседания
Для укрепления бедер и ног выполняйте одноногие приседания. Станьте так, чтобы одна нога была впереди, а колени образовывали углы в 90 градусов. Опуститесь вниз, держа вес на передней пятке, и не позволяйте колену выходить за носок. Для усложнения упражнения, поднимите заднюю ногу на скамью или стул и выполните 8 повторений на каждую ногу.
Обратные мосты
Попробуйте это упражнение для улучшения осанки и укрепления спины и плеч. Сядьте на пол с согнутыми коленями, держа руки на полу с пальцами назад. Поднимите бедра так, чтобы ваше тело образовало прямую линию, сожмите лопатки и поднимите грудную клетку. Для начала, чтобы облегчить упражнение, держитесь за стул или скамейку, постепенно переходя к полу. Держите планку в течение 15 секунд.
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