Формула долголетия: какие привычки помогут избежать инсульта
Ежедневные привычки имеют огромное значение для здоровья сердца и продолжительности жизни. Новое научное исследование показало, что соблюдение восьми ключевых принципов образа жизни может существенно снизить риск развития фибрилляции предсердий.
Это сердечное расстройство часто не имеет симптомов, но связано с повышенным риском инсульта и смерти. Ученые призывают обратить внимание на простые, но эффективные изменения, которые могут спасти жизнь, пишет express.co.
Фибрилляция предсердий – самый распространенный тип аритмии, при котором верхние камеры сердца работают несогласованно с нижними. Как отмечает Ассоциация борьбы с инсультом, инсульты обычно тяжелые, а уровень смертности и инвалидности после них – выше. Самое опасное то, что фибрилляция предсердий часто не дает заметных симптомов, поэтому пациенты могут даже не догадываться о проблеме, пока не случится инсульт.
Исследование, результаты которого обнародованы в American Journal of Preventive Cardiology, охватило 3161 участника в возрасте от 45 лет. В течение десяти лет ученые наблюдали за их образом жизни, ориентируясь на уровень соблюдения восьми основных привычек LE8. За этот период было зарегистрировано 424 смертей и 410 случаев фибрилляции предсердий.
Результаты показали четкую связь: низкий балл по LE8 значительно повышал вероятность аритмии, тогда как высокие оценки – снижали риск. Промежуточные показатели не имели существенного влияния на вероятность развития болезни.
Система LE8 – это специальная методика оценки, предложенная Американской ассоциацией сердца. Она охватывает восемь сфер, которые человек может ежедневно контролировать, чтобы поддерживать и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы.
В перечень восьми важнейших привычек входят:
- Рацион питания
- Уровень физической активности
- Отказ от курения
- Полноценный сон
- Контроль веса
- Нормальное артериальное давление
- Оптимальный уровень холестерина
- Контроль сахара в крови
Отдельно было проанализировано влияние каждой привычки. Больше всего на развитие фибрилляции предсердий влияли три фактора: масса тела, артериальное давление и уровень глюкозы в крови. А вот такие привычки, как физические нагрузки, качество сна, уровень холестерина и избегание табака, не имели существенного влияния в рамках этого исследования.
Авторы надеются, что их выводы станут толчком для медицинского сообщества: "Эти данные могут помочь врачам шире внедрять элементы LE8 в рекомендации для пациентов". Они также отмечают необходимость в дальнейших исследованиях, чтобы лучше понять, как конкретные изменения в образе жизни влияют на сердечно-сосудистые риски.
Американская ассоциация сердца советует придерживаться следующих принципов, чтобы получить высокий балл по LE8 во взрослом возрасте:
- Ешьте преимущественно натуральные продукты – овощи, фрукты, белки, цельнозерновые, орехи, семена и растительные масла, за исключением тропических.
- Выполняйте физические упражнения умеренной интенсивности не менее 2,5 часа или интенсивные – в течение 75 минут еженедельно.
- Полностью откажитесь от курения.
- Спите от 7 до 9 часов в сутки.
- Поддерживайте индекс массы тела в пределах нормы (обычно до 25, что соответствует примерно 70-75 кг для роста 170 см).
- Контролируйте артериальное давление – идеально ниже 120/80 мм рт. ст.
- Следите, чтобы уровень холестерина не превышал 5 ммоль/л.
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