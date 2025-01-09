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Формула стройности после 50: как держать тело в тонусе с возрастом

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
4,0 т.
Формула стройности после 50: как держать тело в тонусе с возрастом

Достичь подтянутого тела после 50 лет – задача, которая может показаться непростой, но вполне возможной. С возрастом организм претерпевает естественные изменения, такие как потеря мышечной массы и замедление метаболизма, но это не повод отказываться от активной жизни.

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Правильный подход к тренировкам, сбалансированное питание и понимание потребностей своего тела могут творить чудеса. Издание eatthis.com опубликовало действенные методы, которые помогут вам оставаться в форме независимо от возраста.

Начните тренировку с силовых упражнений

Со временем организм теряет не только мышечную силу, но и выносливость. Поэтому следует начинать тренировки с движений, требующих больших усилий, поскольку это активирует центральную нервную систему и позволяет подготовить тело к более интенсивной нагрузке. Такой подход привлекает больше мышечных волокон и способствует сжиганию жира.

Медицинский мяч для эффективных тренировок

Для этого упражнения возьмите большой медицинский мяч, прижимая его к груди. Подойдите к стене и, держа спину прямо, сильно бросьте мяч о стену. Ловите его, когда он отпрянет, и повторяйте упражнение 8-10 раз.

Формула стройности после 50: как держать тело в тонусе с возрастом

Медицинский мяч для укрепления кора

Поставьте ноги на ширину плеч и возьмите медицинский мяч. Поднимите его над головой, а затем резко ударьте им по полу, сильно сокращая мышцы живота. После этого приседайте с прямой спиной, чтобы снова поднять мяч. Выполните 10 повторений.

Формула стройности после 50: как держать тело в тонусе с возрастом

Интервальные тренировки для улучшения результатов

Многие люди старше 50 лет часто предпочитают стабильную кардионагрузку, однако очень важно добавлять анаэробные упражнения через интервальные тренировки. Ваша способность к анаэробной работе с возрастом уменьшается, поэтому следует активно тренировать этот аспект. Начните включать спринты на велосипеде, гребном тренажере или интервальные тренировки на беговой дорожке.

Техника 1 ¼ повторений для мышц

После 50 лет важно не только тренировать мышцы, но и заботиться о здоровье суставов. Большие весы, с которыми вы работали в молодости, могут быть не столь эффективны и безопасны сейчас. Рекомендуется работать со средними весами (8-12 повторений) и прибавлять технику увеличения времени под напряжением. Один из способов – это выполнение 1 ¼ повторения. После опускания веса (экспансия) поднимите его на ¼ пути, затем снова опустите и завершите движение. Это будет одно повторение.

Формула стройности после 50: как держать тело в тонусе с возрастом

Жим гантелей лежа с техникой 1 ¼ повторения

Лягте на ровную скамью и возьмите гантели в обе руки. Прижимайте гири прямо над собой, полностью вытягивая руки. Подтягивайте лопатки назад и вниз на скамью, опуская гантели к груди, чтобы хорошо растянуть мышцы. Затем поднимите гантели на ¼ пути, затем снова опустите их для дополнительной растяжки, а затем поднимите в исходную позицию, сжимая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 6-8 повторений.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская