Фруктовая диета: скрытые риски для здоровья, о которых следует знать

Фруктовая диета или фрукторианство, привлекла внимание около десяти лет назад, когда стало известно, что основатель Apple, Стив Джобс, некоторое время придерживался такого рациона. Фруктовая диета является одной из форм веганства, однако имеет более жесткие ограничения.

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Следуя фрукторианству, человек не только полностью исключает из рациона мясо и молочные продукты, но избегает других важных источников питательных веществ, таких как орехи, бобовые и злаки. По словам eatthis.com, даже овощи в таком рационе употребляются в минимальных количествах. Основу питания составляют только фрукты.

Является ли фруктовая диета полезной?

Диетолог из Лос-Анджелеса Синтия Сасс предупреждает: хотя фрукты богаты питательными веществами, чрезмерное их потребление может стать серьезной проблемой. "Еда должна быть разнообразной. Когда человек питается только фруктами, организм получает лишь определенное количество полезных веществ, в то время как другие, не менее важные, остаются вне рациона", – отмечает она.

Фрукты действительно снабжают организм многими витаминами и минералами, однако не все эти вещества могут усваиваться эффективно. Например, избыток витамина С, водорастворимый, просто выводится из организма вместе с мочой, не накапливаясь для дальнейшего использования, как это делают жирорастворимые витамины.

Сасс добавляет, что фруктовая диета не может обеспечить организм ключевыми элементами, такими как белки и незаменимые жирные кислоты, необходимые для регенерации клеток и поддержания здоровья. "Без этих важных составляющих организм быстро теряет равновесие, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем", – объясняет эксперт.

Пример из жизни: урок Эштона Кутчера

Актер Эштон Кутчер решил попробовать фруктовую диету, готовясь к роли Стива Джобса в фильме 2013 года. Он соблюдал такое питание в течение одного месяца, но за два дня до начала съемок оказался в больнице. "Боль была невыносима, а моя поджелудочная железа работала с перебоями", – признался он в интервью US News.

Риски длительного фруктового питания

Длительное соблюдение фруктовой диеты может вызвать такие негативные последствия, как:

ослабление иммунной системы;

повышенный риск травм;

снижение плотности костной ткани;

анемия;

хроническая усталость;

выпадение волос.

"Особо опасно соблюдать эту диету людям с диабетом или расстройствами, связанными с уровнем сахара в крови, например, при СПКЯ (синдроме поликистозных яичников)", – предостерегает Сасс.

Питание как искусство баланса

По словам диетолога, сбалансированный рацион – это ключ к поддержке здоровья. Организму необходим разнообразный набор питательных веществ в правильных пропорциях. "Цель состоит в том, чтобы избежать как дефицита, так и избытка", – отмечает Сасс.

Фруктовая диета, в силу своей ограниченности, не отвечает этим требованиям. Она может сделать серьезный дисбаланс, влияя на способность организма делать базовые функции. "Питание – это о балансе. Возможно, это не звучит привлекательно, но без этого не обойтись", – заключает эксперт.

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