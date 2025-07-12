Фрукты, которые могут улучшить вашу сексуальную жизнь

Сексуальное здоровье напрямую зависит от образа жизни и ежедневных привычек, в частности, питания. То, что вы кладете в свою тарелку, может существенно влиять на качество интимной жизни.

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Некоторые фрукты способны не только улучшить общее самочувствие, но и положительно повлиять на потенцию. Наука доказывает: правильные продукты – это еще один путь к удовольствию и уверенности в себе, пишет eatthis.com.

Ученые из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета пришли к выводу: регулярное употребление продуктов, насыщенных флавоноидами, помогает уменьшить риск развития эректильной дисфункции у мужчин.

Флавоноиды – это природные антиоксиданты, которые содержатся в большом количестве растительных продуктов. Их преимущества не ограничиваются только уменьшением вероятности сердечно-сосудистых болезней и диабета. Как оказалось, они также положительно влияют на потенцию. Особенно эффективными в этом плане являются три типа флавоноидов: антоцианы (присутствуют в чернике), флавонолы и флавоны (которых много в цитрусовых фруктах).

В течение 24 лет более 50 000 мужчин среднего возраста, которые имели хорошее состояние здоровья, участвовали в масштабном исследовании. Они оценивали собственную способность достигать и поддерживать эрекцию, необходимую для полноценной половой жизни. Кроме того, каждые четыре года фиксировалось их питание – данные участники подавали самостоятельно.

Исследователи проанализировали всю собранную информацию, учитывая влияние дополнительных факторов: индекса массы тела, физической активности, потребления кофеина и наличия вредных привычек, таких как курение.

Около трети опрошенных сообщили о появлении симптомов эректильной дисфункции. Однако мужчины, которые хотя бы несколько раз в неделю употребляли продукты, богатые антоцианами, флавонами и флаванонами – а это, в частности, черника, цитрусовые, клубника, яблоки, груши и красное вино – имели на 10% меньший риск развития этой проблемы.

Еще интереснее: участники, которые сочетали потребление этих полезных веществ с регулярными физическими упражнениями, имели еще лучшие результаты. Их риск снижался на впечатляющие 21%. И это вовсе не мелочь.

Не любите чернику, апельсины или вино? Не расстраивайтесь. Исследование показало: общее увеличение количества фруктов в рационе также положительно влияет на сексуальное здоровье. Те, кто потреблял больше фруктов в целом, имели на 14% меньший риск возникновения эректильной дисфункции. Итак, добавить лишнюю горсть ягод в смузи или яблоко на перекус – хорошая идея.

Улучшение сексуальной жизни неразрывно связано с состоянием сердечно-сосудистой системы. Старший автор исследования, доктор Эрик Римм, отмечает: "Эректильная дисфункция часто является первым сигналом о проблемах с сосудами. Это чрезвычайно важный момент для вмешательства – именно тогда мы можем предупредить развитие сердечных болезней, инфарктов и даже снизить риск преждевременной смерти".

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