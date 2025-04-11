10 запрещенных продуктов, которые не следует есть перед сексом
Чтобы обеспечить лучший опыт во время близости и не испортить впечатление как для себя, так и для вашего партнера, стоит избегать некоторых продуктов, которые могут повлиять на ваше настроение и физическое состояние. Учтите, что некоторые блюда могут нарушить гормональный баланс или повлиять на пищеварение, что снижает уровень либидо.
В Eat This, Not That рассказали о некоторых популярных продуктах, от которых следует отказаться перед сексом. Ознакомьтесь с информацией, чтобы избежать этих продуктов в своем заказе во время свидания.
Фасоль
Перед тем как отправиться на романтический ужин, учитывайте, что фасоль может вызвать спазмы в животе и повышенное газообразование из-за олигосахаридов, которые трудно перевариваются. Это может помешать вашему комфортному вечеру, а потому лучше избегать таких блюд.
Крестоцветные овощи
Крестоцветные овощи, такие как капуста, брокколи и цветная капуста, содержат рафинозу, сахар, который трудно расщепляется в организме, что может вызвать вздутие и неприятные ощущения в животе. Это может привести к чрезмерному газообразованию, что делает эти овощи не лучшим выбором перед важным мероприятием.
Лук и чеснок
Не ожидайте, что чеснок или лук сделают вас более привлекательными во время свидания. Эти овощи, вместе с кофе и острой пищей, могут влиять на запах вашего тела, что точно не поможет создать романтическую атмосферу.
Неорганические соевые продукты
Соя содержит фитоэстрогены, которые могут влиять на гормональный баланс, снижая либидо как у мужчин, так и у женщин при чрезмерном потреблении. Если вы хотите избежать таких эффектов, ограничьте употребление соевых продуктов, таких как соевое молоко, тофу и эдамаме, и выбирайте органические варианты без ГМО.
Пиво
Хотя пиво может помочь расслабиться, фитоэстрогены в хмеле, используемом для его производства, могут повлиять на ваше либидо. Поэтому лучше сохранить пиво для вечеринки с друзьями, а не для романтического свидания.
Выпечка
Сладости, содержащие трансжиры и сахар, могут снизить либидо, поскольку жиры закупоривают артерии, а сахар повышает уровень инсулина, что влияет на гормоны. У мужчин это может привести к повышению уровня эстрогена и снижению тестостерона, что негативно сказывается на сексуальном здоровье.
Солодка
Глицирризиновая кислота, которая придает сладкой лакрице ее характерный вкус, может снижать уровень тестостерона. Это подтверждается исследованием, которое показало, что у мужчин с диабетом 2 типа и хроническим гепатитом глицирризин снижает уровень тестостерона.
Сыр
Коммерческие молочные продукты часто содержат антибиотики, которые могут влиять на гормоны, а около 65% людей имеют непереносимость лактозы. Поэтому, даже если чеддер и йогурт вкусные, лучше избегать их перед сексом, чтобы не испытывать дискомфорт в желудке.
Спаржа
Спаржа может изменять запах мочи, и это стоит учитывать перед свиданием. Если хотите избежать неприятных ситуаций, лучше оставить этот полезный овощ для другого времени.
Обработанное мясо
Мясные нарезки в пластиковой упаковке из ПВХ могут влиять на гормональный баланс, что снижает либидо. Также обработанные продукты, как хот-доги и гамбургеры, содержат гормоны и антибиотики, которые могут вызвать дисбаланс, а потому лучше выбирать свежие продукты и готовить их на гриле.
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