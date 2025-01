Фрукты, останавливающие старение: что должно стать частью рациона

Чтобы замедлить старение, начните с питания, в частности увеличения потребления фруктов и овощей. Научные исследования показывают, что пять порций фруктов и овощей в день могут снизить риск смерти от различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, рак и респираторные болезни.

Видео дня

Сосредоточьтесь на ягодах, цитрусовых и зеленых овощах — это простой способ улучшить здоровье и продлить активную жизнь. Какие продукты следует употреблять ежедневно, рассказали Eat This, Not That.

Черника

Черника богата антоцианами, которые борются со свободными радикалами, защищая клетки от повреждений. Она может помочь восстановить ДНК и снизить риск диабета 2 типа благодаря комбинации антоцианов и питательных волокон. Исследования показывают, что регулярное потребление черники улучшает когнитивные функции и замедляет старение, повышая продолжительность жизни.

Яблоки

Исследования подтверждают, что яблоки имеют многочисленные преимущества для здоровья, особенно с возрастом. В частности, регулярное употребление яблок может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера.

Грейпфрут

Грейпфрут богат витамином С, магнием, калием и пищевыми волокнами, помогающими снижать артериальное давление и воспаление. Этот фрукт также поддерживает здоровье сердца и способствует борьбе с ожирением, снижая риск сердечных и метаболических заболеваний. Добавив грейпфрут в рацион, можно уменьшить массу тела и улучшить уровень холестерина.

Гранат

Гранатовый сок и его семена богаты калием, что помогает поддерживать нормальное артериальное давление и снижает риск инсульта. Кроме этого, гранатовый сок может защищать кожу от ультрафиолетовых лучей благодаря антиоксидантам, что обладают противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшать пигментные пятна и морщины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие фрукты улучшают работу мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.