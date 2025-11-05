Фрукты, сжигающие жир: как их правильно сочетать между собой

Фрукты – это не только вкусное угощение, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и похудения. Они содержат природные соединения, которые помогают сжигать жир и уменьшать воспалительные процессы в организме.

Видео дня

Но чтобы получить максимум пользы, важно правильно сочетать разные виды фруктов. Издание eatthis.com рассказывает, как создать идеальный фруктовый "коктейль" для эффективного похудения.

Флавоноиды – это растительные соединения, которые придают фруктам и овощам яркие цвета. Они обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поддерживают иммунитет. Исследования показывают, что эти биоактивные соединения способствуют снижению веса, особенно у людей с диабетом, помогают сжигать жир и бороться с ожирением, а также уменьшают воспалительные процессы, связанные с лишним весом.

Большинство фруктов содержит несколько видов полезных флавоноидов: антоцианидины, флаванолы, флавоны, флавононы, флаван-3-олы и изофлавоны. Ни один фрукт не содержит их всех, поэтому самый эффективный способ – сочетать различные фрукты или делать фруктовые салаты, чтобы получить максимум пользы.

Например, флавоны присутствуют преимущественно в кожуре яблок и винограда, а также в цитрусовых. Флавононы вы найдете почти исключительно в цитрусовых. Так, в исследовании 2011 года, проведенном среди 1600 женщин, обнаружили, что те, кто потреблял больше всего флавоноидов из цитрусовых, имели более низкий уровень провоспалительного соединения интерлейкина-8 по сравнению с теми, кто ел меньше цитрусовых.

Таким образом, просто есть яблоки каждый день недостаточно. Чтобы эффективно похудеть, нужно употреблять разнообразные фрукты. Как говорят диетологи, разнообразное питание – это здоровое питание.

Чтобы упростить задачу, воспользуйтесь этой информацией: старайтесь есть ежедневно по крайней мере одну порцию фруктов из каждой группы. Удобнее всего это делать в виде смузи для похудения, но можно также приготовить фруктовый салат. Просто возьмите по одному фрукту из каждой категории – и вы получите полную дневную норму флавоноидов.

Группы фруктов для ежедневного потребления

Древесные фрукты (высокое содержание антоцианидинов, флаванолов, флавонов): яблоки с кожурой, груши, вишни, персики, сливы.

Ягоды (антоцианидины, флаванолы, флавоны): ежевика, черника, клюква, бузина, малина, клубника.

Цитрусовые (флавоны и флавононы): красные апельсины, грейпфрут (белый или розовый), лимоны, лаймы, апельсины, танжело, мандарины.

Wildcard-фрукты (флавоны и другие флавоноиды): абрикосы, смородина, виноград, киви, арбуз.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны сырые овощи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.