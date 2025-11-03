Не все овощи одинаково полезны: как сырые продукты поддерживают сердце

Здоровье сердца в значительной степени зависит от того, что мы едим каждый день. Новое масштабное исследование британских ученых поставило под сомнение привычное представление о том, что все овощи одинаково полезны, независимо от способа их приготовления.

Оказалось, что способ обработки овощей может существенно влиять на их пользу для сердечно-сосудистой системы. Ученые выяснили, что именно сырые овощи имеют особый потенциал для укрепления сердца и снижения риска опасных заболеваний, пишет eatthis.com.

Исследователи из Оксфордского университета проанализировали пищевые привычки почти 400 тысяч жителей Великобритании в течение 12 лет. Результаты, опубликованные в издании Frontiers in Nutrition, показали: те, кто регулярно употребляет сырые овощи, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. А вот связи между потреблением термически обработанных овощей и состоянием сердца учёные не обнаружили.

В то же время авторы подчеркивают, что такая ассоциация не означает прямой причинно-следственной связи.

"Мы действительно наблюдали связь между потреблением сырых овощей и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, но эта связь, скорее всего, объясняется влиянием других факторов – социально-экономических условий и образа жизни. Впрочем, мы не можем полностью исключить и настоящий защитный эффект", – отмечает ведущий автор работы, доктор философии Ци Фен.

Даже если прямое влияние сырых овощей на здоровье сердца еще не доказано, их польза для организма остается очевидной.

"Несмотря на то, что это исследование не выявило убедительных доказательств, что большее количество овощей значительно уменьшает риск сердечных болезней, это не должно стать поводом отказываться от них. Предыдущие многочисленные работы показывают: овощи – это настоящая сокровищница клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов, которые положительно влияют на сердце, уровень сахара в крови и артериальное давление", – отмечает диетолог Шерил Муссатто.

Кроме увеличения количества овощей в рационе, специалисты советуют пересмотреть и другие пищевые привычки. Отказ от определенных продуктов и кулинарных практик также может помочь снизить риск сердечных заболеваний и улучшить общее состояние здоровья.

