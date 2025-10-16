Как питание влияет на почки: простые продукты для ежедневного рациона

Наши почки выполняют важную работу ежедневно, поддерживая баланс жидкостей, электролитов и кровяное давление. Здоровое питание может помочь сохранить их функцию и предотвратить развитие проблем.

Выбирая правильные продукты, мы поддерживаем организм в его естественной способности выводить токсины. Некоторые овощи и зелень особенно полезны для почек и способны предоставить им необходимые питательные вещества, пишет eatthis.com.

"Почки – сложный орган. Поэтому существуют различные виды повреждений почек и типы заболеваний, которые требуют индивидуального подхода в питании и лечении", – объясняет диетолог Тоби Амидор.

Чтобы поддержать почки и уменьшить риск их ухудшения, следует выбирать цельные продукты и ограничивать потребление обработанного мяса. Исследования показывают, что листовая зелень, богатая минералами и антиоксидантами, обеспечивает почки необходимыми питательными веществами.

Листовая зелень помогает поддерживать здоровый баланс воды, солей и минералов, таких как натрий, кальций, фосфор и калий в крови. Все эти элементы критически важны для поддержания функции почек в течение жизни.

Например, руккола содержит магний, кальций и витамин К. Ее отличие от других зеленых овощей в низком содержании фосфора – минерала, который при нарушенной работе почек может накапливаться в крови. Многочисленные исследования показывают, что чрезмерное потребление фосфора повышает риск длительного повреждения почек.

Еще одно преимущество рукколы – высокое содержание нитратов, которые помогают снижать кровяное давление. Постоянно повышенное давление создает дополнительную нагрузку на почки и может препятствовать их нормальному функционированию, объясняет Национальный институт диабета, пищеварительных и почечных заболеваний.

В целом, для здоровых людей ни одна пища не является токсичной для почек, ведь они естественно фильтруют токсины, объясняет Амидор. Однако она отмечает, что людям с определенными почечными болезнями следует контролировать определенные продукты, поскольку функция их почек ограничена.

