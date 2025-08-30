Шпинат в смузи: как зелень помогает укрепить сердце

Шпинат уже давно считается полезной зеленью, однако его настоящая ценность значительно глубже, чем просто содержание железа. В этом растении есть уникальный антиоксидант – лютеин, который играет важную роль в укреплении сердца и защите от воспаления.

Ученые доказали, что больше всего пользы организм получает тогда, когда шпинат употребляют сырым в составе смузи. Сочетание зелени с молочными продуктами позволяет организму лучше усваивать лютеин и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет eatthis.com.

В половине стакана вареного шпината есть лишь около 3,5 грамма, что составляет примерно пятую часть суточной нормы. Впрочем, ценность шпината вовсе не ограничивается содержанием железа. Эта зелень богата витаминами, минералами и антиоксидантами, среди которых особенно важным для сердца является лютеин. Именно он делает шпинат уникальным продуктом для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Лютеин и его польза

Лютеин относится к каротиноидным витаминам и одновременно является мощным антиоксидантом. Это жирорастворимый пигмент, больше всего которого содержится в темно-зеленых листовых овощах, таких как шпинат.

В 2017 году учёные из Линчепингского университета доказали, что лютеин уменьшает воспалительные процессы в иммунных клетках пациентов с ишемической болезнью сердца. А поскольку хроническое воспаление часто сопровождает сердечные заболевания и повышает риск инфаркта, это открытие стало действительно значимым.

Исследование 2018 года, проведенное той же научной группой, показало еще одну интересную деталь: наибольшее количество лютеина усваивается организмом тогда, когда шпинат употребляют в виде смузи с добавлением молочных продуктов – молока, йогурта или сливок. Причина заключается в том, что жиры помогают растворять лютеин и повышают его биодоступность.

Как именно проводили исследования?

Ученые стремились выяснить, влияет ли способ приготовления шпината на количество лютеина. Для этого они исследовали, сколько антиоксиданта сохраняется в свежем, вареном, приготовленном на пару и жареном шпинате.

Результаты показали: термическая обработка значительно снижает содержание лютеина. Чем дольше варился овощ, тем меньше полезного вещества оставалось. Особенно быстро лютеин разрушался во время жарки – уже после двух минут на сильном огне его уровень существенно уменьшался.

Как употреблять шпинат для наибольшей пользы?

Чтобы организм получал максимум пользы для сердца, шпинат стоит есть сырым. Лучше – готовить из него смузи и добавлять продукты, содержащие жиры, ведь лютеин растворяется именно в них.

Как отмечает Розанна Чунг, одна из авторов исследования: "Лучший вариант – вообще не подвергать шпинат нагреванию. Идеально, если вы приготовите смузи и добавите немного молочных жиров – молока, сливок или йогурта. Измельчение листьев способствует тому, что лютеин высвобождается в большем количестве, а жир помогает ему растворяться в жидкости".

