Главные причины, влияющие на качество сна

Качественный сон заряжает тело и разум, делая вас бодрее, продуктивнее и счастливее. Недосып, наоборот, подрывает энергию, ухудшает настроение и может даже влиять на здоровье сердца и давление.

Поэтому, если вы постоянно просыпаетесь уставшими, проблема может быть проще, чем кажется. О причинах плохого сна и методах борьбы с проблемой, рассказали в Eat This, Not That.

Причиной может быть плохой матрас

Если вы просыпаетесь с болью в спине, заложенностью носа или ощущением дискомфорта, возможно, проблема в вашем матрасе. Со временем он изнашивается, создавая неровности и ямки, ухудшающие качество сна.

Обратите внимание, что матрас следует обновлять каждые 8-10 лет, ведь слишком жесткий или мягкий вариант может вызвать хроническую боль в спине. Поэтому, если вы заметили проблемы со сном, вам точно стоит задуматься о его замене.

Однако дорогой матрас не гарантирует отличного отдыха

Вместе с тем дорогой и премиальный матрас не всегда гарантирует лучший сон. В частности, исследования показывают, что любой новый матрас, независимо от цены, улучшает качество сна по сравнению со старым. Таким образом, достаточно вовремя заменять матрас, ведь износ может влиять на ваш комфорт и самочувствие. При этом, вам не нужно переплачивать за комфорт.

На что обратить внимание, покупая матрас

Слишком жесткий матрас создает давление на суставы, а слишком мягкий — проваливает тело, вызывая боль в спине. Оптимальный выбор — баланс между поддержкой и комфортом. Это поможет обеспечить правильное положение позвоночника.

