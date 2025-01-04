Главный хирург США указал на прямую связь между употреблением алкоголя и онкологией

Главный хирург Соединенных Штатов доктор Вивек Мурти заявил о прямой связи между потреблением алкоголя и повышенным риском возникновения онкологических заболеваний. Так, в США употребление алкоголя является третьей основной причиной рака, которую можно предотвратить.

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Опережают его только курение и ожирение – они вместе с алкоголем повышают риск по крайней мере семи типов рака. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Научные доказательства связи между алкоголем и раком накапливались за последние четыре десятилетия, однако менее половины американцев признают его фактором риска.

"Алкоголь – общепризнанная причина рака, которую можно предотвратить, которая ежегодно становится причиной около 100 000 случаев рака и 20 000 смертей от рака в США, что превышает 13 500 смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, в США, однако большинство американцев не знают об этом риске", – сказал хирург.

Прямая связь между потреблением алкоголя и риском рака установлена для по меньшей мере семи типов рака, включая рак молочной железы, прямой кишки, пищевода, печени, полости рта, горла (глотки) и голосового аппарата (гортани). Независимо от типа потребляемого алкоголя (например, пива, вина и крепких напитков). Что касается рака молочной железы, то 16,4% от общего количества случаев рака молочной железы связано с употреблением алкоголя.

Риск возникновения рака увеличивается по мере увеличения потребления алкоголя. Также он определяется сложным взаимодействием биологических, экологических, социальных и экономических факторов.

Вивек Мурти призвал не только изменить этикетки на алкогольных напитках, но и пересмотреть рекомендованные нормы его потребления и усилить просвещение населения. Медработникам он рекомендовал поощрять людей проходить проверки на алкоголизм и направлять на лечение тех, кому оно необходимо.

Как сообщал OBOZ.UA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Соединенных Штатах предоставило препарату против онкозаболеваний "Достарлимаб" статус "прорывного терапевтического средства". В Управлении сослались на последние "замечательные результаты испытаний" препарата, которые были завершены еще в июне этого года.

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