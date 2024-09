Главный побочный эффект употребления хлеба: о чем говорят диетологи

Знали ли вы, что многие виды хлеба, даже с пометкой "цельнозерновой", содержат лишний сахар и искусственные ингредиенты? Такой ультраобработанный хлеб часто лишен клетчатки и может быть одним из основных источников добавленного сахара в вашей диете.

Именно поэтому, не следует поддаваться иллюзиям здоровых подсластителей, таким как кокосовый сахар или сироп из коричневого риса, ведь это все равно является сахаром. Почему стоит остерегаться хлеба в рационе и всегда проверяйте этикетки, чтобы избежать пустых калорий, об этом рассказали в Eat This, Not That.

Положительный эффект – увеличение клетчатки

Знали ли вы, что многие виды хлеба, даже с пометкой Выбирая хлеб, обращайте внимание на качество и питательную ценность продукта. Цельнозерновой хлеб является отличным источником клетчатки, которая часто недополучается в рационе. Тем не менее включение хлеба или злаковых продуктов с отрубями и цельными зернами может помочь вам удовлетворить суточную норму потребления клетчатки. Это может существенно улучшить ваше здоровье.

Значение клетчатки в рационе

Не бойтесь включать цельнозерновой хлеб в свое питание, поскольку он может быть полезным для здоровья. Он обеспечивает важные пищевые волокна, которые поддерживают здоровье кишечника, улучшают чувство сытости и регулируют уровень сахара в крови. Однако, выбирайте хлеб с высоким содержанием клетчатки и белка, чтобы сделать его более питательным. Кроме того, хлеб из пекарни или домашнего приготовления может быть богатым на цельные зерна, сложные углеводы и микроэлементы, такие как железо и витамины группы В, а дополнительные ингредиенты, такие как орехи, семена и сухофрукты, существенно повышают его пищевую ценность.

Как выбрать правильный хлеб

Выбирайте хлеб из пекарни вместо продуктов массового производства, ведь он обычно качественнее. Всегда проверяйте, чтобы на этикетке было указано "цельнозерновой" хлеб, изготовленный из целых зерен, которые сохраняют все питательные вещества. Избегайте продуктов с добавленным сахаром и очищенной мукой и берите сорта богатые клетчаткой, витаминами группы В, антиоксидантами и витамином Е. Это поможет снизить потребление сахара и повысит уровень клетчатки, которого часто не хватает в рационе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как есть хлеб, чтобы не навредить фигуре.

