Голливудские звезды, которые отказались от мяса: почему известные люди выбирают веганскую диету

Многие известные личности, которые либо всю жизнь придерживаются веганства, либо только начинают свой звездный путь, отказываются от мяса и продуктов животного происхождения. Причины для этого могут быть разными: от защиты животных до личных обстоятельств, побудивших их к изменению диеты.

В Eat This, Not That предложили ознакомиться, какие знаменитости выбрали веганский образ жизни и что побудило их к изменениям. Возможно именно их истории смогут вдохновить вас рассмотреть новые подходы к питанию.

Хоакин Феникс

Известный голливудский актер с раннего возраста активно поддерживает веганство, подчеркивая жестокость к животным. Его опыт на грузовом судне в детстве окончательно определил его выбор, ведь он и его братья не желали наносить вред другим живым существам. Веганство для него - это не только диета, но и образ жизни.

Билли Айлиш

Певица и лауреат премии "Грэмми", выросла в вегетарианской семье, но стала веганкой в 2014 году. В июне 2019 года, Билли Айлиш опубликовала на своей странице в Instagram шокирующие видео с молочной фермы, призывая людей задуматься о своем влиянии на животных и окружающую среду. В заметке певица написала, что: "Я понимаю, что мясо вкусное... и я знаю, что ты думаешь, что ты только один человек и "ничего не изменится, если ты остановишься. Но это невежество и глупость".

Шеннон Элизабет

Звезда "Американского пирога", окончательно перешла на веганство когда была подростком и исследовала влияние пищи на свое тело. Она отметила, что избегала продуктов животного происхождения, кроме некоторых случаев в ресторанах, когда ей попадались блюда, содержащие сыр, яйца или молоко. Однако, осознав это, она больше не возвращалась к подобным блюдам, оставаясь преданной веганству.

Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун перешла на веганскую диету в 21 год, осознав, что ей неприятно поддерживать животноводство, учитывая страдания животных. Она поняла, что, пока она покупает продукты животного происхождения, она не может оправдать эту реальность. Поэтому, выбирая веганство, она стремится уменьшить страдания животных.

Финнеас О'Коннелл

Финнеас О'Коннелл, как и его сестра Билли Айлиш, гордится своим веганским образом жизни. Он поддерживает инициативу Support + Feed, созданную его матерью для предоставления растительной пищи во время пандемии. Кроме того, Финнеас отмечает, что сегодня очень просто быть веганом, а потому нет причин этого не делать.

Вуди Гаррельсон

Легендарный 63-летний актер, продолжает чувствовать себя и выглядеть лучше, чем когда-либо именно благодаря сыроедению. Он придерживается веганской диеты, потребляя преимущественно сырые продукты, поскольку вареная пища снижает его энергию. Кроме того, изменения в питании для него стали не только моральным выбором, но и способом повышения энергии.

Мадлен Петш

Звезда серала "Ривердейл" всю свою жизнь призывает своих фанатов осознать и переосмыслить, что стать веганом на самом деле легко. Она хочет показать, что это не является сложной задачей, поскольку достаточно сосредоточиться на простых шагах, чтобы наслаждаться веганским образом жизни. "Я хочу научить людей, насколько позитивно и легко быть веганом - я не хочу, чтобы это выглядело как большой подвиг", - говорит Петш.

Эванна Линч

Эванна, известная по роли в серии фильмов о Гарри Поттере, сегодня активно работает в веганской сфере, как основательница Kinder Beauty Box. Она стала вегетарианкой в 11 лет и впоследствии перешла на веганство, считая, что животные заслуживают уважения и заботы. Её опыт свидетельствует о том, что веганский образ жизни приносит внутреннее спокойствие и комфорт.

Леона Льюис

Леона Льюис в детстве посещала фермы с мамой, где наблюдала за животными. Это побудило ее отказаться от мяса, и она решила больше не есть животных, которых любила. Со временем Леона полностью перешла на веганскую диету, отдавая предпочтение растительной пище.

Маим Бялик

В 2016 году, звезда "Теории большого взрыва" выложила видео о животноводстве на своем YouTube-канале, где она выразила надежду на достижение большего этического равновесия в будущем. Она говорит, что несмотря на то, что она не выросла веганкой, сейчас она придерживается веганского образа жизни.

