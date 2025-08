Голод берет верх: почему мы становимся злыми, когда не едим

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что становитесь чрезвычайно раздражительными только потому, что давно не ели? Это знакомое многим явление имеет вполне научное объяснение и даже собственное название – хангер.

Оказывается, когда мы голодны, в организме запускается целый каскад гормональных и нейрохимических процессов, влияющих на наше настроение, поведение и даже способность контролировать эмоции. Издание eatthis.com рассказывает, как именно голод меняет работу тела и почему мы становимся злыми, когда желудок пуст.

Голод возбуждает центр удовольствия

Когда мы что-то едим, в мозгу активируется зона, ответственная за ощущение наслаждения. Жиры и сахара из пищи провоцируют высвобождение химических веществ – опиоидов, которые воздействуют на мозговые рецепторы, вызывая выброс дофамина.

Мозг запоминает, что еда = счастье. Поэтому каждый раз, когда вы затягиваете с приемом пищи, вы мешаете ему получить эту "награду".

Желудок посылает сигнал: "Хватит терпеть – ешь!"

Как только желудок остается пустым, он начинает выделять гормон грелин – химического "вестника" голода. Его вырабатывает желудочно-кишечный тракт в ответ на привычное время приема пищи или даже просто из-за запаха еды. Грелин влияет на участки мозга, ответственные за метаболизм, автоматические функции и центр вознаграждения. И этот сигнал мозг не может игнорировать – он подталкивает вас найти еду.

Когда грелин действует, а еды нет – падает дофамин

Одно из исследований, опубликованное в Neuropharmacology, показало, что у мышей, которым вводили грелин (чтобы вызвать голод), но не давали еду, уровень дофамина в мозге не просто не повышался – он снижался.

Меньше дофамина – хуже эмоциональное самочувствие

Дофамин отвечает за концентрацию, внимание и регуляцию эмоций. Когда его уровень падает, вам сложнее контролировать свое поведение. В таких условиях человек может стать раздражительным или даже агрессивным. Аналогичные симптомы – тревожность, невнимательность и раздражение – обнаруживают у людей в состоянии абстиненции после употребления алкоголя или наркотиков.

Ген, одновременно управляющий аппетитом и гневом

Грелин активирует в мозге высвобождение другого гормона – нейропептида Y. Он отвечает не только за аппетит, но и за эмоциональную регуляцию, включая агрессию. У людей с высоким уровнем этого вещества наблюдают повышенную импульсивность и раздражительность. Поэтому голод вызывает не только желание есть, но и проявления гнева.

Мозг страдает первым

После приема пищи углеводы расщепляются до глюкозы – основного источника энергии. Именно она питает все ткани, но больше всего – мозг. Около 25% энергии, которую мы получаем из пищи, потребляет именно он. Через 6 часов после последнего приема пищи уровень глюкозы в крови значительно падает и мозг теряет "топливо". Это снижает когнитивные функции – вам становится сложнее мыслить, сосредотачиваться, принимать решения.

Самоконтроль включается последним

Снижение глюкозы особенно негативно влияет на части мозга, ответственные за контроль импульсов. В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, обнаружили: супружеские пары, которые имели низкий уровень глюкозы, проявляли больше агрессии друг к другу.

Другое исследование Флоридского университета показало: чем ниже уровень глюкозы – тем меньше самоконтроля. После употребления сладостей или стимуляции инсулина эмоциональное состояние значительно улучшалось.

Организм реагирует на голод как на опасность

Когда уровень сахара становится критически низким, мозг воспринимает это как угрозу жизни. Включается контррегуляторная реакция: надпочечники и другие органы выделяют гормоны, которые должны поднять уровень глюкозы. Это – глюкагон, кортизол и адреналин. Последний хорошо известен как гормон реакции "бей или беги".

Этот гормональный всплеск похож на реакцию во время опасности: вы можете кричать, нервничать, действовать импульсивно. Если вам кажется, что вы злые – это не просто ощущение, это физиологическая реакция.

Нехватка питательных веществ – и гормоны не работают

Даже если организм пытается использовать все доступные гормоны, чтобы сбалансировать ваше состояние, без необходимых питательных веществ ему это трудно. Триптофан, тирозин, холин – это аминокислоты, из которых образуются нейромедиаторы, ответственные за настроение. Например, холин (которого много в яичных желтках) – основа для синтеза ацетилхолина, влияющего на мотивацию, внимательность и мышечную активность. А тирозин помогает вырабатывать дофамин. Без еды – никакой химии настроения.

Мы не то едим – и это тоже способствует хангерам

Организм нуждается в качественном горючем, а не в мусоре. Высокообработанные продукты (сладости, полуфабрикаты, фастфуд) не только лишены полезных веществ, но и часто провоцируют воспаление. Из-за этого тело истощается, теряет антиоксиданты и фитонутриенты, необходимые для выведения токсинов.

После еды организм запускает очищение, во время которого токсины поступают в кровь. Если вы не получаете достаточно антиоксидантов – эти вредные соединения остаются в клетках. В Nutrition Journal отмечается, что люди с рационом, бедным питательными веществами, чаще жаловались на голод после еды и более сильные проявления раздражения во время голода, чем те, кто ел сбалансировано. Исследователи даже предположили, что у некоторых людей может возникать зависимость от токсичных метаболитов – и тогда усталость или головная боль после еды путаются с голодом, хотя на самом деле это симптомы абстиненции.

Что же делать?

К счастью, решение простое – дайте организму то, чего он просит: еду. Но не первую попавшуюся. Не тянитесь к газировке или чипсам – лучше выберите смузи, орехи или хумус с овощами. Еда, богатая белком, полезными жирами и клетчаткой, обеспечит стабильный уровень глюкозы, длительное насыщение и спасет от хангера. И помните: сбалансированное питание – это не только о сытости, но и о контроле эмоций.

