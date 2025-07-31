От батончиков до жвачки: какие продукты скрыто вызывают вздутие

Вздутие живота – одна из самых распространенных и одновременно самых неприятных проблем пищеварения. Оно может вызвать ощущение тяжести, давления и заметное увеличение объема живота.

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Часто причиной становятся определенные продукты, которые, на первый взгляд, кажутся безопасными. Диетолог Молли Хэмбри объясняет eatthis.com, какая именно пища чаще всего провоцирует вздутие и как избежать дискомфорта.

Существуют определенные подходы, которые позволяют облегчить симптомы и уменьшить давление в брюшной полости. Рацион – важный элемент в этом процессе. По словам Молли одним из самых нежелательных компонентов для тех, кто страдает вздутием живота, являются полиолы.

"Когда чувствуете вздутие, лучше избегать продуктов и напитков, содержащих добавленные сахарные спирты, или так называемые полиолы", – отмечает Хэмбри.

К полиолам относятся вещества вроде сорбита, ксилита, маннита и мальтита. Это низкокалорийные заменители сахара, которые часто добавляют в "диетические" или "безсахарные" продукты. Однако при чрезмерном потреблении они могут вызвать образование газов, вздутие, а иногда даже диарею.

В журнале Nutrition Journal было опубликовано исследование, которое выявило связь между полиолами и явлением мальабсорбции – то есть нарушением способности организма полноценно усваивать питательные вещества. Авторы подчеркивают, что реакция на полиолы варьируется от человека к человеку, но в целом эффект зависит от дозы. Например, при увеличении количества полиолов в рационе неприятные симптомы проявляются сильнее, особенно когда их потребляют вместе с другими углеводами.

Также установлено, что употребление полиолов как здоровыми людьми, так и теми, кто имеет синдром раздраженного кишечника (СРК), может вызывать характерные желудочно-кишечные реакции – вздутие, урчание, дискомфорт, метеоризм и понос. При этом, кроме нарушения всасывания, на интенсивность симптомов могут влиять и другие факторы: тип полиола, способ его употребления, а также способность толстого кишечника к повторному поглощению жидкости.

Уменьшение количества полиолов в рационе может быть непростой задачей, особенно если вы не знаете, где их искать. А на самом деле эти соединения могут быть в самых неожиданных продуктах.

"Вы можете найти их во всем – от жевательной резинки без сахара до батончиков мюсли, диетических конфет, легких фруктовых паст или мороженого с низкой калорийностью", – объясняет Хэмбри.

Кроме того, полиолы естественно содержатся и в некоторых овощах и фруктах. Например, к ним относятся яблоки, цветная капуста, сельдерей, грибы, авокадо и вишни. Если у вас есть чувствительность к этим веществам, возможно, стоит ограничить их потребление или по крайней мере следить за реакцией организма.

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