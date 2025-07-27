Рафинированные углеводы, молоко, конфеты и алкоголь: как эти продукты портят кожу

Углеводы играют важную роль в нашем рационе, но их влияние на состояние кожи часто недооценивают. Некоторые из них могут вызывать высыпания, ускорять старение или даже разрушать естественный защитный барьер кожи.

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Научные исследования все чаще подтверждают взаимосвязь между питанием и здоровьем кожи. Издание eatthis.com рассказывает, как различные типы углеводов могут негативно сказываться на вашей внешности.

1. Рафинированные углеводы могут усугублять акне

Сладкие лакомства вроде пирожных, пончиков, конфет, а также менее очевидные источники углеводов – например белый хлеб – могут иметь более серьезное влияние на состояние кожи, чем кажется.

Как отметила косметолог-дерматолог доктор Мишель Грин, связь между питанием и акне до сих пор является предметом споров, однако данные последних исследований все больше подтверждают, что эти явления взаимосвязаны.

"Люди, страдающие от акне, обычно потребляют значительно больше рафинированных углеводов, чем те, у кого проблем с кожей нет или они минимальны", – отметила она.

К таким углеводам относятся продукты из белой муки: хлеб, макароны, хлопья, крекеры, белый рис, а также сладкие напитки – газированные, подслащенные чаи, тростниковый сахар, кленовый сироп, мед и сироп агавы.

Регулярное употребление подобной пищи приводит к резкому скачку уровня сахара в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать инсулин. Этот гормон активизирует секрецию кожного сала, которое может закупоривать поры и вызывать новые высыпания.

2. Коровье молоко также может вызвать сыпь

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в одном стакане (около 240 мл) коровьего молока с 1% жирности содержится примерно 12 граммов углеводов. Основным источником этих углеводов является лактоза – молочный сахар, который у некоторых людей вызывает кожные реакции.

Около 65% населения планеты после детского возраста теряют способность нормально переваривать лактозу. Именно это может объяснить, почему кожа реагирует на молочные продукты раздражением или прыщами.

Кроме того, в молоке есть белки – сыворотка и казеин, которые активизируют выработку гормонов роста у животных и могут иметь подобное влияние и на человека. Во время переваривания этих белков высвобождается IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста), что, как известно, может провоцировать акне.

3. Алкоголь обезвоживает и ускоряет старение кожи

Употребление большого количества алкоголя, в частности пива, содержащего больше всего углеводов среди всех спиртных напитков, может иметь не только долговременный негативный эффект для организма, но и почти мгновенно сказаться на внешнем виде кожи.

Как отмечает Грин: "Алкоголь ускоряет процессы старения и может изменять текстуру кожи, особенно у женщин, если его употреблять в больших количествах. Это объясняется тем, что алкоголь имеет мочегонный эффект – он способствует выведению жидкости из организма".

Обезвоживание кожи приводит к потере влаги, вследствие чего кожа становится сухой, а морщины – более заметными.

4. Чрезмерное количество конфет вредит коллагену

Мало кто отказывается от сладкого, однако чрезмерное увлечение конфетами или шоколадками может негативно влиять на структуру вашей кожи.

Сахар способствует образованию конечных продуктов гликирования (AGE) – соединений, которые возникают в результате взаимодействия белков или жиров с глюкозой. Они могут разрушать коллаген – белок, отвечающий за упругость, прочность и увлажнение кожи.

Чтобы сохранить молодой и свежий вид, стоит избегать продуктов с большим количеством белого сахара – особенно в виде промышленных сладостей.

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