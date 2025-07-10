Ультрафиолет и кожа: как распознать первые признаки рака

В летний период большинство людей стремятся как можно больше времени проводить на солнце – отдыхая в саду, загорая или отправляясь на пляж. Однако даже короткое пребывание под прямыми солнечными лучами может иметь серьезные последствия для здоровья кожи.

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Уже после 15 минут без надлежащей защиты может появиться риск развития рака кожи. Именно поэтому важно знать первые тревожные симптомы и вовремя обратиться к врачу. Больше об этом пишет express.co.

Эксперты клиники Майо предупреждают: даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, но выбираете недостаточный уровень SPF или наносите его нерегулярно, риск ожогов все равно остается высоким.

По данным Британской ассоциации по исследованию рака, рак кожи может начать развиваться буквально после 15 минут пребывания под ультрафиолетом. Если вовремя не заметить изменения на коже, менее чем за месяц опухоль может стать опасной для жизни.

Солнечные ожоги являются не только неприятным последствием отдыха на солнце, но и четким сигналом: клетки кожи получили повреждения под действием ультрафиолета, что может спровоцировать мутации ДНК.

Специалисты призывают максимально ограничить контакт с солнцем в период наивысшей активности лучей – с 11:00 до 15:00.

Чтобы снизить вероятность повреждения кожи, рекомендуется:

прятаться в тени;

носить свободную одежду, шляпы и солнцезащитные очки с UV-фильтром;

пользоваться кремами с солнцезащитным фактором не ниже SPF 30, регулярно обновляя покрытие на коже.

По данным онкологических исследований, чаще всего немеланомный рак кожи появляется именно на открытых участках тела, которые постоянно подвергаются воздействию солнца. Выявить недуг на начальном этапе можно лишь тогда, когда человек хорошо знает, как выглядит его кожа в обычном состоянии.

Для того, чтобы тщательно обследовать те части тела, которые сложно увидеть самостоятельно, можно воспользоваться ручным зеркалом или попросить кого-то из близких помочь. Это особенно актуально для тех, кто постоянно работает на открытом воздухе или проводит много времени на солнце.

Медики советуют: "Фотографируйте подозрительные изменения. Если есть возможность, расположите рядом линейку или рулетку, чтобы лучше оценить размеры образования. Это поможет вам проследить, меняется ли оно со временем, и пригодится во время консультации с врачом".

Рак кожи может проявляться в разных формах. Вот типичные признаки:

язва или пятно;

уплотнение (комок);

красный или темный участок кожи;

зуд, появление корочек или кровотечение.

Ранее OBOZ.UA опубликовал советы, которые помогут бороться с солнечными ожогами.

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