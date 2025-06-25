Как бороться с солнечными ожогами с помощью еды: эффективные советы

Лето – время солнца, моря и отдыха, но иногда оно оставляет после себя неприятные следы в виде солнечных ожогов. Пренебрежение защитой кожи может привести не только к боли, но и к более серьезным последствиям.

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Однако природа позаботилась о средствах, которые могут помочь нам восстановиться. Издание eatthis.com рассказывает, что некоторые привычные продукты обладают мощными свойствами, способными облегчить симптомы ожогов и ускорить заживление кожи.

Сладкий картофель

Используйте один батат для внутреннего употребления, а другой – наружного. Сваренный и очищенный батат можно приложить к пораженным участкам кожи, чтобы охладить ее и стимулировать заживление. Еще один батат приготовьте на ужин – он богат витамином С и бета-каротином. Эти антиоксиданты не только поддерживают иммунитет, но и улучшают стойкость кожи к ультрафиолету.

По словам немецких исследователей из Института экологической медицины в Дюссельдорфе, бета-каротин помогает оградить кожу от солнечного излучения.

Зеленый чай

Охлажденный настой зеленого чая можно наносить на кожу: благодаря содержанию танина он уменьшает боль и жжение. Но и внутреннее употребление имеет долгосрочную пользу. Журнал The Journal of Nutrition сообщает, что полифенолы в чае замедляют развитие рака кожи, связанного с воздействием ультрафиолета (по крайней мере, у лабораторных мышей).

Огурцы

Эти хрустящие овощи на 95% состоят из воды, поэтому увлажняют вас не только изнутри. Используйте кусочки огурца для компрессов на пораженные участки – они снизят сухость и успокоят кожу. И не спешите их чистить: именно кожица содержит больше всего витамина С, укрепляющего кожу.

Темный шоколад

Сладости тоже могут быть полезны. Темный шоколад богат флавонолами, он может защитить вашу кожу от вредных УФ-лучей.

В Journal of Cosmetic Dermatology опубликовано исследование, в котором обнаружено: регулярное потребление такого шоколада уменьшает чувствительность кожи к солнцу. Более того – он помогает коже оставаться увлажненной и мягкой.

Овсянка

Овес – отличный источник авенантрамидов, редких антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами и витамина D. Как сообщает Journal of Investigative Dermatology, потребление больших доз витамина D в течение часа после ультрафиолетового воздействия может уменьшить покраснение, отеки и воспаления. А еще охлажденная овсяная каша отлично успокаивает кожу при наружном применении.

Помидоры

Если кожа стала цвета спелого томата – пора съесть несколько настоящих. Эти овощи увлажняют и уменьшают воспаление и защищают кожу. Все благодаря ликопину – мощному антиоксиданту. Исследование в The Journal of Nutrition доказывает, что ликопин противодействует вредному воздействию УФ-лучей.

Пахта

Пахта – не только прохладный напиток, но и природное успокаивающее средство. Ее можно пить или добавлять в ванную – она охлаждает, увлажняет и уменьшает раздражение кожи после ожога. Для еще лучшего эффекта добавьте немного томатного сока.

Гранат

Чтобы минимизировать клеточные повреждения после солнечных ванн, обратите внимание на гранат. Этот фрукт богат антиоксидантами с мощными противовоспалительными свойствами. Ученые из Texas A&M доказали, что регулярное потребление граната может способствовать заживлению кожи после ожогов.

Белый уксус

Бюджетный, но действенный вариант – белый уксус. Смочите им мягкую ткань и приложите к ожогам – это уменьшит боль ориентировочно на 20 минут. Но заметьте: этот метод подходит только для ожогов без волдырей.

Морковь

Ученые из Университета Ньюкасла установили, что употребление морковного сока или томатной пасты ежедневно в течение 12 недель уменьшает реакцию кожи на солнце почти на 50%.

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