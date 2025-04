10 продуктов от головной боли: что есть, чтобы улучшить самочувствие

Если под рукой нет таблеток или вы не желаете решать проблему медикаментозно, кухня может стать вашим союзником в борьбе с головной болью. В привычных продуктах часто скрываются природные средства, которые способны облегчить боль или даже предотвратить её появление.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились 10 продуктами, которые могут помочь уменьшить неприятную головную боль. А чтобы лучше контролировать ситуацию, попробуйте вести дневник питания и боли, чтобы выявить индивидуальные триггеры и понять, какие продукты приносят облегчение.

Красный картофель

Обезвоживание — это одна из частых причин головной боли, а потому важно не только пить воду, но и восстанавливать электролиты. Калий в этом случае — ключевой минерал. Вместо таблетки попробуйте съесть запеченную картофелину с кожурой, поскольку в одной картофелине может быть более 1000 мг калия и 75% воды.

Огурец

Огурец на 97% состоит из воды, что делает его идеальным помощником при головной боли, вызванной обезвоживанием. Его легко добавить в перекус или салат. Например, попробуйте нарезать огурец и подать с хумусом или сделать простой салат с помидорами, луком, оливковым маслом и специями. Такое легкое блюдо освежает и помогает улучшить самочувствие.

Вишни

Если у вас часто болит голова после работы за компьютером или вечером, добавьте в рацион вишню. Она не только увлажняет, но и содержит соединения, способствующие выработке оксида азота — вещества, которое расширяет сосуды и может облегчить боль. Похожий эффект имеет и свёкла, особенно в виде сока.

Цельнозерновые каши

Для предотвращения мигреней важно обеспечить организм достаточным количеством рибофлавина (витамин В2). Большинство хлопьев обогащены этим питательным веществом, что делает их простым и полезным дополнением к рациону.

Острый перец

Если ваша головная боль связана с заложенностью носовых пазух, попробуйте добавить в рацион острую пищу. Это может помочь снизить давление, открыть дыхательные пути и облегчить боль.

Семена тыквы

Магний, который содержится в тыквенных семечках, бразильских орехах и миндале, помогает предотвратить головную боль, расслабляя кровеносные сосуды. Всего полстакана тыквенных семечек покрывает почти всю суточную потребность в магнии, который также важен для функционирования мозга, мышц и более 300 биохимических процессов в организме.

Овсянка и коричневый рис

Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием углеводов и головные боли стали частыми, это может быть сигналом, что ваш организм нуждается в большем количестве углеводов. Чтобы избежать таких проблем, добавьте в рацион продукты, богатые углеводами и водой, такие как яблоки, груши и морковь, а также разумно включайте овсянку и коричневый рис, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Кофе или чай

Если вы часто страдаете от головной боли из-за пропуска привычной чашки кофе, это может быть результатом отказа от кофеина. Кофеин расслабляет кровеносные сосуды, и когда вы его избегаете они сужаются, вызывая боль. Поэтому, чтобы снять головную боль, выпейте небольшую чашку кофе или чая.

Семена кунжута

Семена кунжута — это не только вкусное дополнение к рогаликам, но и эффективное средство против мигрени. Они богаты витамином Е, который стабилизирует уровень эстрогена, а также L-аргинином, помогающий уменьшить головную боль, повышая уровень оксида азота в организме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие средства могут бороться с головной болью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.