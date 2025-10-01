Голос эмоций: как крики формируют наши социальные связи

Человеческие крики – это не просто звук, а сложный способ передавать эмоции. Ученые обнаружили, что существует шесть разновидностей криков, каждый из которых несет в себе уникальную эмоциональную окраску.

Видео дня

Исследования показывают, что позитивные крики воспринимаются другими легче и быстрее, чем тревожные или болезненные. Поняв, как люди реагируют на разные типы криков, можно лучше понять социальное поведение и эмоциональные связи между людьми, пишет eatthis.com.

Шесть разновидностей криков человека

Исследователи утверждают, что существует шесть эмоционально разных типов криков, которые издают люди: те, что передают боль, гнев, страх, удовольствие, грусть и радость. Интересно, что окружающие способны не только слышать крики, но и распознавать их эмоциональный характер.

Радостные крики обрабатываются легче

Исследования показали, что крики, которые выражают положительные эмоции, гораздо эффективнее воспринимаются окружающими как форма коммуникации.

"Мы были удивлены тем, что слушатели реагировали быстрее и точнее, а также демонстрировали более высокую нейронную чувствительность на нетревожные и позитивные крики, чем на тревожные", – отметила Саша Фрюгольц, доктор философии и профессор кафедры психологии.

Другими словами, когда человек кричит от радости или удовольствия, окружающие легче определяют, что это именно радость или наслаждение. В то же время крики гнева или боли часто звучат похоже и различить их сложнее.

Почему это удивляет?

До сих пор исследований положительных криков было мало, ведь ученые долго считали, что выживанию человека важнее именно негативные сигналы. "Люди обычно предполагали, что крики эволюционировали как сильный сигнал, который предупреждает окружающих об опасности. Есть угроза – надо уйти, потому что она может нанести вред", – объяснила Фрюгольц.

Со временем среда человека изменилась. "Опасности, которые естественны для животных в дикой природе, в человеческой среде случаются не чаще. Мы считаем, что положительные эмоции сейчас более актуальны, потому что они помогают регулировать социальные взаимодействия", – отметила она.

Крик как средство сближения

Исследователи подчеркивают, что позитивный крик заразен и способствует распространению хорошего настроения. "Один человек начинает кричать, другой слышит и, вероятно, испытывает такую же радость и присоединяется. Мы считаем, что эти позитивные крики создают социальные связи между людьми", – добавила Фрюгольц.

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты усугубляют тревожность.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.