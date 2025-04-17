Голубые зоны: что едят люди, живущие более 100 лет

В разных уголках мира есть места, где люди живут дольше, реже болеют и сохраняют активность даже в почтенном возрасте. Эти регионы, известные как голубые зоны, уже много лет привлекают внимание ученых, исследующих феномен долголетия.

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Оказалось, что секрет кроется не только в генетике, но и в повседневных повадках – в частности в питании. Издание eatthis.com опубликовало диетические принципы, помогающие жителям голубых зон оставаться здоровыми десятилетиями.

Голубые зоны – это пять уникальных регионов, где проживает больше всего долгожителей. Это японская Окинава, городок Лома Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческая Икария и итальянская Сардиния.

Несмотря на культурные отличия, во всех этих зонах выявлены общие черты образа жизни и питания. Эти девять принципов получили название Power 9 ("Сила девяти") – набор привычек, объединяющих долгожителей планеты. Они включают не только еду, но и физическую активность, социальные связи и общий подход к жизни.

Ниже приведены основные диетические советы, которые помогут продлить жизнь.

1. Правило 80%

Эта практика зародилась в Окинаве и заключается в том, чтобы прекращать еду, когда чувствуешь себя сытым на 80%. Таким образом, организм не перегружается, а пищеварительная система работает в оптимальном режиме.

В голубых зонах также принято употреблять самые маленькие порции именно на ужин и избегать перекусов в течение дня. Такой подход помогает сохранять здоровый вес и улучшает пищеварение.

2. Основа рациона – растительная пища

Долгожители преимущественно потребляют растительную пищу. Согласно данным American Journal of Lifestyle Medicine, мясо (такое как говядина или свинина) жители голубых зон едят редко – всего 4-5 раз в месяц.

Основу белкового рациона составляют бобовые культуры – фасоль, чечевица, соя. Такой подход позволяет обеспечить организм необходимыми аминокислотами без излишней нагрузки на сердце и сосуды.

3. Красное вино – в умеренных количествах

Хотя это может показаться неожиданным, многие долгожители каждый день позволяют себе немного красного вина. Впрочем, речь идет об умеренном потреблении – не более 1-2 маленьких бокалов в день (до 150 мл).

Кроме того, они выбирают красное вино, содержащее полифенолы и другие полезные антиоксиданты, в отличие от пива или коктейлей. Однако важно помнить, что алкоголь может ухудшить состояние здоровья при наличии диабета, гипертонии или повышенного холестерина. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем добавлять алкоголь в свой рацион.

4. Движение как образ жизни

Хотя этот пункт и не напрямую связан с питанием, физическая активность – еще один немаловажный фактор здоровья долгожителей. Жители этих регионов не занимаются в спортзалах – они просто двигаются постоянно в своей повседневной жизни.

Они ходят пешком, катаются на велосипедах, работают в саду – и все это естественная часть их дня. Благодаря такой активности тело остается в тонусе без надобности в интенсивных тренировках.

5. Жизненный баланс и цель

Люди, которые доживают до глубокой старости, заботятся не только о физическом здоровье, но и о душевной гармонии. Они поддерживают тесные связи с родными, чувствуют принадлежность к сообществу и понимают смысл жизни.

Исследователи убеждены: меньше стресса, больше времени с близкими и ежедневные дела, которые доставляют удовольствие – все это не менее важно, чем здоровая пища.

Сочетание сбалансированного рациона, активного образа жизни и внутренней гармонии создает основу для долгой, полноценной жизни – как у жителей голубых зон.

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