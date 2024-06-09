Горчичное масло: потенциальный борец с раком и помощник для работы сердца

Горчичное масло стало неотъемлемой частью индийской кухни и постоянно используется в семьях. Это масло имеет сильный вкус, острый аромат и иногда применяется местно как масло для массажа и для ухода за волосами. В этой статье OBOZ.UA рассматривает разные преимущества горчичного масла для здоровья. Помимо улучшения состава крови и стабилизации функции эндокринной системы, горчичное масло предлагает много пользы.

Простуда и кашель

Прекрасным средством для облегчения кашля и простуды является горчичное масло, уже век используемый в Индии как эффективное лечебное средство. Благодаря своему согревающему свойству, эта золотистая жидкость помогает освободить дыхательные пути, обеспечивая быстрое облегчение кашля и неприятных симптомов простуды.

Рекомендуется вдыхать пары горчичного масла как домашнее средство, способствующее увлажнению и очищению грудной клетки. Также эффективно растирание груди горчичным маслом перед сном, что способствует ощутимому облегчению и чистоте дыхательных путей.

Помощь сердцу

Горчичное масло является отличным источником мононенасыщенных жирных кислот (MUFA), играющих ключевую роль в сохранении здоровья сердца. Исследования подтверждают, что замена насыщенных жиров в питании MUFA может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина, что обеспечивает надежную защиту для сердца.

Кроме того, горчичное масло способствует снижению уровня триглицеридов, АД и уровня сахара в крови, что благоприятно влияет на общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Борется с микробами

Горчичное масло известно своими антимикробными свойствами, которые помогают предотвратить развитие инфекций в организме. Исследования подтверждают, что это масло обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, которые эффективно борются с патогенными микроорганизмами. Эксперименты в пробирках показали перспективные результаты в борьбе с разными видами бактерий, такими как E. coli, Staphylococcus aureus и Bacillus cereus. Использование горчичного масла снаружи или его употребление может быть эффективным методом борьбы с инфекциями, включая возникающие в пищеварительном тракте.

Борьба с раком

Хотя исследования по воздействию горчичного масла на рак у людей ограничены, несколько лабораторных исследований указывают на его потенциальную способность замедлять рост раковых клеток. Эксперименты на крысах показали, что чистое горчичное масло может подавлять рост раковых клеток толстой кишки.

Подобно тому, другое исследование на животных подтвердило, что соединение аллилизотиоцианат, присутствующее в горчичном масле, может значительно уменьшить рост раковых клеток мочевого пузыря на 35%. Хотя дальнейшие клинические исследования на людях необходимы, эти результаты указывают на потенциальные преимущества использования горчичного масла в борьбе с раком.

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