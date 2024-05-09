Горячая йога: чем она отличается от обычной и кому нельзя делать

Горячая йога – это практика, при которой комната нагревается до более высоких температур, обычно между 27°C и 38°C. Эта форма йоги включает в себя различные позы, а повышенная температура среды делает ее вызыванием для физического и психического состояния.

Несмотря на то, что это может вызвать у некоторых людей заболевание, связанное с перегреванием, горячая йога имеет многочисленные преимущества, если практикуется правильно. Среди них улучшение гибкости, укрепление мышц и облегчение стресса, пишет OBOZ.UA.

Как действует горячая йога

Горячая йога проводится при повышенной температуре и стимулирует большее калорийное сжигание. Многие асаны йоги предполагает специальные упражнения, направленные на снижение веса. При выполнении этих асан при высокой температуре сердечный ритм ускоряется, что способствует активизации метаболизма. Любые физические упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений, способствуют сжиганию калорий и оказывают благоприятное влияние на процесс похудения. Следовательно, горячая йога считается более эффективной кардиотренировкой по сравнению с традиционной йогой.

Хорошо для мышц

Повышение температуры способствует более глубокому растяжению мышц во время выполнения упражнений. Высокая температура позволяет мышцам более эффективно расслабиться и гибко реагировать на движения. При увеличении температуры диапазон движений в каждой асане постепенно расширяется, что способствует более глубокому растяжению мышц и улучшает эффективность тренировки. Йога базируется на растяжке, и выполнение асан при повышенной температуре обеспечивает лучшие результаты.

Больше кислорода

Практика горячей йоги способствует увеличению утечки кислорода в кровь. Даже если казалось бы, что тренировка в условиях повышенной температуры может вызвать напряжение в дыхательных путях, действительно горячая йога способствует расширению объема легких. Глубокие вдохи при горячей йоге стимулируют работу легких, заставляя их расширяться за пределы обычных возможностей. Это позволяет крови получать больше кислорода, что в свою очередь способствует улучшению кровообращения и общему состоянию организма.

Способ детоксикации

Горячая йога оказывается эффективным методом детоксикации организма. Высокая температура среды совместно с интенсивной физической активностью стимулирует повышенное выделение пота, что способствует выведению токсинов из организма. Во время горячей йоги детоксикационные органы, такие как печень и почки, работают более эффективно, улучшая процесс очистки. Рекомендуется также использовать достаточное количество воды перед занятиями, чтобы поддерживать оптимальную работу этих органов.

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