Горячая йога: преимущества и особенности тренировки

Йога - это замечательная практика, которая работает на ум и тело, сосредотачиваясь на правильном дыхании и движении. Она имеет много вариантов, от восстановительной до горячей йоги, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества как для физического, так и психологического состояния человека.

В частности, горячие занятия могут быть особенно эффективными для детоксикации из-за потоотделения, что часто становится одним из самых больших плюсов этого вида йоги. Как вам подготовиться и получить максимум от этого опыта, рассказали в Eat This, Not That.

Что такое горячая йога?

Горячие занятия йогой проходят в комнате с высокой температурой (примерно 40°C), что способствует более глубокому растяжению и гиперактивности для повышения эффективности практики. Однако во время тренировок важно внимательно относиться к своему телу, пить много воды. Кроме того, перед началом рекомендуется проконсультироваться с врачом, если есть проблемы со здоровьем.

Основные преимущества горячей йоги

Улучшает гибкость. Горячие сессии по йоге улучшают гибкость, поскольку тепло помогает расслабить мышцы, что облегчает растяжение и подвижность. Кроме того, исследования подтверждают, что теплотерапия может повысить эффективность растяжки и увеличить диапазон движений.

Сжигает жир. Горячая йога может помочь в похудении, поскольку температура во время занятий ускоряет метаболизм и улучшает сжигание калорий. Это также эффективно для улучшения формы тела и наращивания мышечной массы. Если вы ищете новый способ активности, который сочетает физические нагрузки и интенсивное потоотделение, горячая йога может быть отличным вариантом.

Увеличивает объем легких и улучшает дыхательную функцию. Йога включает важные дыхательные техники, которые могут улучшить функцию легких и общее здоровье. Дыхание во время горячей йоги в сочетании с теплом может увеличить объем легких и поддержать сердечно-сосудистую систему, улучшая аэробную выносливость.

Уменьшает стресс. Горячая йога помогает снять стресс и тревогу за счет сосредоточения на дыхании и движениях. Кроме того, йога способствует лучшему управлению стрессом, в частности на работе. Исследования показывают, что регулярные занятия в течение шести недель улучшают общее самочувствие, повышают внимательность и помогают снизить уровень стресса.

