Готовим на собственной кухне: как домашние блюда влияют на тело и разум

Современный ритм жизни часто приводит к стрессу и эмоциональному истощению. Поэтому забота о психическом и физическом здоровье становится особенно важной.

Одним из эффективных способов повысить самочувствие учёные называют приготовление пищи дома. Новое исследование доказывает, что эта привычка не только улучшает настроение, но и укрепляет организм, пишет eatthis.com.

Готовить дома – означает улучшать самочувствие

Исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн (Edith Cowan University, ECU), доказало: уверенность на кухне может стать ключом не только к вкусным блюдам, но и к крепкому психическому здоровью.

Специалисты ECU в сотрудничестве с The Good Foundation и инициативой Jamie's Ministry of Food организовали для общества серию кулинарных занятий. В семинедельном курсе здорового приготовления пищи приняли участие 657 человек.

В течение программы исследователи Института пищевых наук ECU оценивали, как кулинарные навыки влияют на уверенность участников, их психоэмоциональное состояние и удовольствие от процесса приготовления пищи.

Результаты, говорящие сами за себя

Оказалось, что уже после завершения курса участники сообщили о заметном улучшении психического и физического состояния, а также повышении уровня жизненной энергии. Люди стали больше наслаждаться процессом готовки, охотнее меняли пищевые привычки и легче преодолевали бытовые барьеры, которые обычно мешают здоровому питанию.

"Улучшение качества питания людей может быть эффективным способом предотвращения роста проблем с психическим здоровьем, ожирением и другими метаболическими нарушениями", — отметила ведущая исследовательница, доктор Джоанна Рис.

Положительный эффект – независимо от качества меню

Интересно, что улучшение психического состояния почувствовали даже те, чье качество питания оставалось нестабильным. Ученые отмечают: польза от приготовления дома одинакова как для людей с избыточным весом, так и для тех, кто имеет нормальную массу тела.

Несмотря на общий положительный результат, исследование также продемонстрировало определённые гендерные различия. Среди участников 77% женщин заявили, что уверенно чувствуют себя на кухне, тогда как среди мужчин этот показатель составил лишь 23%.

"Рост уверенности в приготовлении пищи может повлиять на культуру питания в семьях, способствовать разрушению гендерных стереотипов и достижению равновесия в домашних обязанностях. Кроме того, это поможет уменьшить зависимость от готовых высококалорийных блюд, которые часто имеют низкую питательную ценность", – отметила доктор Рис.

