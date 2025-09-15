Грань между удовольствием и вредом: как пиво влияет на пищеварение

Пиво для многих ассоциируется с приятным отдыхом и хорошим настроением, но этот напиток имеет и обратную сторону. Исследователи отмечают, что даже такой привычный продукт может негативно влиять на работу пищеварительной системы.

Среди возможных последствий – воспалительные процессы в кишечнике, которые со временем способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы понять, почему это происходит, стоит рассмотреть состав пива и его влияние на организм, пишет eatthis.com.

Согласно данным Alcohol Research: Current Reviews, длительное и обильное потребление алкоголя, в том числе и пива, способно провоцировать воспаление пищеварительной системы. Это, в свою очередь, повышает вероятность более серьёзных заболеваний: синдрома раздражённого кишечника, онкологии желудочно-кишечного тракта и патологий печени.

Из чего состоит пиво?

Основу этого напитка формируют углеводы, а количество белков, жиров и клетчатки в составе почти незаметно. Независимо от бренда, базовый рецепт всегда включает четыре ключевых компонента: воду, ячмень, хмель и дрожжи.

Как пиво связано с воспалением?

Ученые считают, что алкоголь влияет на кишечную микробиоту – сложную систему "полезных" и "вредных" бактерий. В норме баланс между ними поддерживает работу пищеварительного тракта. Но избыток алкоголя способен нарушать этот баланс, вызывая чрезмерный рост бактерий и, как следствие, воспалительные процессы.

В отчете также отмечается, что спиртное вредит слизистой оболочке кишечника. Ее можно представить как своеобразный "защитный барьер", который пропускает питательные вещества в кровь и блокирует токсины. При злоупотреблении алкоголем этот барьер становится чрезмерно проницаемым — возникает так называемая гиперпроницаемость, что позволяет токсичным веществам проникать в кровоток.

Сколько пива считается безопасным?

Звучит тревожно, но это не значит, что стоит полностью исключать пиво из своей жизни. Наибольшие риски касаются именно "чрезмерного" употребления.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), умеренное потребление значительно безопаснее:

для женщин – до одного напитка в день,

для мужчин – не более двух.

Соблюдение этих рекомендаций помогает минимизировать вероятность воспалительных процессов в кишечнике и снизить вред от пива для пищеварительной системы.

