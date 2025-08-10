Вздутие и тревожность: симптомы, указывающие на чрезмерное потребление пива

Пиво – один из самых популярных алкогольных напитков, который многие воспринимают как безобидную часть отдыха после работы. Однако регулярное употребление даже нескольких бутылок может постепенно негативно влиять на организм.

Видео дня

Часто мы не замечаем, как определенные изменения в самочувствии сигнализируют о чрезмерном потреблении алкоголя. Издание eatthis.com опубликовало малозаметные, но важные признаки того, что стоит уменьшить количество пива в вашей жизни.

Частое вздутие и газы – это не просто случайность

Регулярное употребление алкоголя, в частности пива, может повреждать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Это затрудняет усвоение полезных веществ и даже может привести к дефициту витаминов. В конце концов, при длительном злоупотреблении есть риск недоедания. Если после нескольких бутылок вы чувствуете сильное вздутие живота или чрезмерное газообразование – возможно, ваш организм сигнализирует о превышении нормы. Ограничение в алкоголе не только поможет избавиться от вздутия, но и снизит риск серьезных осложнений, таких как язвенная болезнь или геморрой.

Проблемы с опорожнением – еще один тревожный симптом

Если после употребления пива вы сталкиваетесь с диареей или болезненным стулом, это может быть следствием чрезмерного алкоголя. Его большое количество раздражает желудок и кишечник, что провоцирует расстройства пищеварения. Если вам трудно ходить в туалет, попробуйте скорректировать количество алкоголя в своем рационе. И добавьте больше клетчатки в ежедневное меню – она улучшит работу пищеварительной системы в будущем.

Чувство тревоги может быть связано с алкоголем

Тревожность – не только психологическая проблема, но и потенциальный признак злоупотребления спиртным. В периоды, когда организм выводит алкоголь, может наступить состояние, подобное синдрому отмены – именно тогда и возникает тревога. Если вы пьете много пива и при этом чувствуете необоснованную нервозность, вполне возможно, что это реакция вашей нервной системы на алкоголь.

Постоянная сонливость? Возможно, дело в пиве

Алкоголь нарушает нормальные фазы сна. По данным Национального института здравоохранения США, организму требуется от 4 до 5 часов, чтобы полностью вывести алкоголь. Этот так называемый "эффект отскока" может вызвать беспокойный сон или частые пробуждения. Поэтому, если вы регулярно употребляете пиво перед сном и чувствуете усталость утром, попробуйте изменить график – перенесите бокал на обеденное время, а вечера оставьте для полноценного отдыха.

Интимная жизнь тоже под угрозой

Хотя некоторые считают, что алкоголь расслабляет и улучшает интимные моменты, чрезмерное количество пива, наоборот, может вызвать сексуальные проблемы. Исследования показывают, что злоупотребление пивом снижает уровень половых гормонов, что приводит к уменьшению либидо и даже к эректильной дисфункции у мужчин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как алкоголь влияет на здоровье сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.