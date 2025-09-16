Гранола на завтрак: польза или скрытая опасность?

Гранола уже давно стала символом здорового завтрака, ведь ее хрустящие хлопья с йогуртом и ягодами кажутся идеальным началом дня. Однако не все, что выглядит полезным, действительно таковым является.

Диетолог Лаура Бурак рассказывает eatthis.com о скрытых опасностях и подводных камнях этого популярного продукта. Важно знать, на что обращать внимание, чтобы завтрак приносил пользу, а не вред.

Добавленный сахар может быть скрытым

Многие не подозревают, но гранола часто содержит немало сахара. "Гранолу обычно подслащивают медом, сиропами или другими формами добавленного сахара. Часто добавляют также сухофрукты, что увеличивает общее содержание сахара", – объясняет Бурак.

Обязательно проверяйте этикетку и обращайте внимание на различные формы добавленного сахара, которые могут маскироваться под "здоровые" названия, например кокосовый сахар или сиропы.

Калорийность может удивить

Если вы следите за калориями, стоит учитывать, что порции гранолы обычно небольшие – от 1/4 до 1/2 стакана (примерно 30-60 г). Однако калорийность продукта часто высокая из-за составляющих: орехи, семена, овес, сухофрукты, шоколад, масла и подсластители. "Гранола – это продукт, который я часто рекомендую клиентам, которые хотят набрать вес, ведь она позволяет легко добавить калории", – добавляет Бурак.

Если выбирать варианты с меньшим содержанием сахара и большим количеством питательных ингредиентов, гранола может стать вполне полезным завтраком.

Полезные жиры в составе

Некоторые виды гранолы содержат орехи и семена – отличный источник ненасыщенных жиров. По данным журнала Nutrients, потребление орехов связано со снижением риска сердечных болезней и образования желчных камней благодаря их составу. Кроме того, орехи могут снижать воспаление, артериальное давление и уровень холестерина.

Внимательно проверяйте консерванты

Многие считают, что гранола автоматически "чистая" и натуральная. Однако некоторые бренды добавляют консерванты, чтобы продукт дольше хранился на полках.

"Слова на упаковке, например "без глютена", "с высоким содержанием клетчатки", "натуральный" или "цельнозерновой", не гарантируют полезность продукта. Поэтому всегда просматривайте список ингредиентов, содержание сахара и размер порции", – советует Бурак.

Наслаждайтесь гранолой сознательно

Эта информация не означает, что следует отказываться от любимой гранолы. С правильным выбором можно получить много полезных питательных веществ, а иногда – позволить себе сладкий завтрак.

"Иногда, чтобы перейти на более здоровый рацион, достаточно научиться быть собственным детективом: внимательно читать этикетки и не верить рекламе на упаковке", – подчеркивает Бурак.

