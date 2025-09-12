От бекона до кофе на пустой желудок: какие утренние привычки опасны для здоровья

Утренние привычки могут иметь гораздо большее влияние на здоровье, чем кажется на первый взгляд. То, что вы едите на завтрак, или отказ от него, способны изменить метаболизм, уровень энергии и риск хронических заболеваний.

Видео дня

Даже небольшие детали утреннего рациона могут влиять на продолжительность жизни. Издание eatthis.com рассказывает, какие привычки завтрака научно доказано сокращают жизнь и почему стоит быть осторожными с утренней едой.

1. Отказ от завтрака вредит метаболизму

Отказ от утреннего приема пищи может негативно влиять на вес. Исследование, опубликованное в феврале 2020 года в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, показало: люди, которые потребляли завтрак вместо ужина, сжигали почти вдвое больше калорий в течение дня. Кроме того, у них были ниже уровни сахара и инсулина в крови.

Ещё один аргумент в пользу сытного утра: участники, которые ограничивались низкокалорийным завтраком, сообщали о более сильном чувстве голода в течение дня, особенно к сладостям. Все это связано с ожирением, которое, по данным NIH, может сократить продолжительность жизни до 14 лет.

2. Бекон на завтрак может повысить риск колоректального рака

Запах бекона на сковороде привлекает многих, но стоит быть осторожными. Исследование, опубликованное в феврале 2020 года в International Journal of Epidemiology, показало, что ежедневное потребление только одного кусочка бекона (25 граммов) увеличивает риск колоректального рака на 20%.

В исследовании в течение пяти лет наблюдали почти полмиллиона взрослых в возрасте 40-69 лет в Великобритании. Американское онкологическое общество отмечает, что 37% пациентов с колоректальным раком имеют более низкий 5-летний уровень выживаемости по сравнению с теми, у кого нет этой болезни.

3. Сок на завтрак повышает риск диабета 2 типа

Исследование, опубликованное в Diabetes Care, показало: ежедневное потребление более ½ стакана (≈120 мл) 100% фруктового сока увеличивает риск диабета на 16%.

Ученые советуют заменять сок целым фруктом, поскольку он содержит больше клетчатки и не повышает резко уровень сахара в крови.

4. Грейпфрутовый сок может взаимодействовать с лекарствами

Любите утренний грейпфрутовый сок по утрам? Следует быть осторожными, если вы принимаете лекарства. FDA отмечает, что грейпфрутовый сок способен влиять на их действие, увеличивая концентрацию лекарств в крови. Это касается препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как статины (например, аторвастатин) или лекарства для снижения артериального давления (нифедипин).

5. Утренний кофе на пустой желудок влияет на уровень сахара

Возможно, стоит повременить с кофе до завтрака. Исследование в Университете Бата показало, что черный кофе натощак может повышать уровень глюкозы в крови на 50%, что увеличивает риск развития диабета и сердечных заболеваний.

6. Пропуск завтрака вредит сердцу

Еще одна неприятная новость: пропуск утреннего приема пищи ухудшает здоровье сердца. Исследование, опубликованное в апреле 2019 года в Journal of the American College of Cardiology, с участием 6550 взрослых в США показало: те, кто не завтракал, имели на 87% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых болезней по сравнению с теми, кто завтракал.

Причина – повышенный уровень холестерина и артериального давления. Пропуск завтрака – не единственная вредная привычка для сердца, поэтому эксперты советуют быть внимательными к утренним пищевым ритуалам.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему полезно есть овсянку на завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.