Овсянка на завтрак: секрет здорового кишечника и хорошего самочувствия

Овес издавна считается одним из самых полезных продуктов для здоровья, но его влияние на кишечник часто недооценивают. Порция овсянки утром может не только насытить, но и положительно повлиять на пищеварительную систему.

Клетчатка, антиоксиданты и минералы в составе этого злака помогают нормализовать работу кишечника, поддерживают микробиом и обеспечивают долгое ощущение сытости. Регулярное употребление овсянки способно стать простым шагом к улучшению вашего самочувствия, пишет eatthis.com.

Помогает избавиться от запоров

Когда речь идет о состоянии кишечника, первое, на что стоит обратить внимание, – это регулярность стула. Именно здесь овсянка может стать вашим союзником. Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, подтвердило: у людей без серьезных проблем с пищеварением овес и отруби способствуют увеличению объема стула и уменьшают риск запоров.

Основная заслуга принадлежит именно отрубям, содержащимся в овсе. В 2008 году было проведено исследование среди жителей домов престарелых. Те, кто получал добавку из овсяных отрубей, реже нуждались в слабительных средствах. Но пользу от этого эффекта испытывают не только пожилые люди. Исследование 2020 года доказало, что дети, которые регулярно употребляли овсянку, имели меньше симптомов запоров – уменьшалось вздутие, напряжение и ощущение неполного опорожнения.

Продлевает ощущение сытости

На упаковках овсянки часто пишут о высоком содержании растворимой клетчатки – и не зря. Этот вид клетчатки имеет уникальное свойство: в желудке и кишечнике он превращается в гелеобразное вещество, которое замедляет пищеварение. Именно поэтому после тарелки овсянки вы дольше чувствуете сытость.

Особую роль здесь играет бета-глюкан – разновидность клетчатки, которая в большом количестве содержится в овсе. Он не только помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови, но и усиливает чувство насыщения. Это означает, что вы меньше поддаетесь желанию перекусить между приемами пищи, что в свою очередь способствует контролю веса.

Питает микробиом полезными бактериями

В последние годы все больше внимания уделяют микробиому – миллионам бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Именно их баланс влияет на иммунитет, настроение, риск развития диабета или ожирения.

Овсянка содержит пребиотическую клетчатку, в частности уже упомянутый бета-глюкан, которая служит пищей для полезных кишечных бактерий. Благодаря этому увеличивается количество "правильных" микроорганизмов, что положительно влияет на общее здоровье.

Облегчает симптомы некоторых заболеваний кишечника

Людям с целиакией или воспалительными заболеваниями кишечника врачи часто советуют добавить в рацион овсянку. Например, у некоторых пациентов с язвенным колитом овсяные отруби помогли немного облегчить симптомы.

Поскольку овес естественно не содержит глютена, он подходит для тех, кто имеет непереносимость этого вещества. Важно только выбирать сертифицированную безглютеновую овсянку, ведь во время обработки на производстве возможно загрязнение пшеницей. Исследователи даже предполагают, что пребиотическая клетчатка овса может облегчать проявления целиакии, хотя для окончательных выводов еще нужны дополнительные исследования.

В то же время, если у вас наблюдается диарея во время обострения болезни, от овсянки лучше временно отказаться. Растворимая клетчатка может оказаться слишком "тяжелой" для пищеварительной системы в период жидкого стула.

