Утренние суперфуды для остроты ума: что есть, чтобы быть максимально сосредоточенным

Правильный завтрак – это не только вопрос вкуса, но и важный шаг для поддержания здоровья мозга. То, что мы едим утром, может влиять на нашу энергию, память и концентрацию в течение всего дня.

Диетологи советуют обращать внимание на продукты, которые способствуют остроте ума и защищают мозг от возрастных изменений. Издание eatthis.com рассказывает о трёх лучших привычках завтрака, которые помогут сохранить ваш мозг в тонусе.

Как подчёркивает клиника Кливленда, исследования показывают: приём пищи в первые часы после пробуждения не только повышает уровень энергии, но и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также помогает снизить вероятность развития диабета. Кроме того, питательный завтрак может улучшить когнитивные способности – усилить память и концентрацию.

Добавляйте семена льна

Диетолог Рейчел Файн советует включать семена льна в завтрак для улучшения работы мозга.

"Лен содержит большое количество омега-3 жирных кислот – в частности ALA на порцию. Эти ALA превращаются в организме в EPA и DHA, которые являются ключевыми для здоровья мозга омега-3", – объясняет Файн.

Семена льна легко добавить в любимые завтраки, но их следует измельчать, чтобы организм смог усвоить все полезные вещества, отмечает диетолог. Можно посыпать льном овсянку или йогурт. Также его можно добавлять в смузи.

Отдайте предпочтение грецким орехам

Еще один полезный совет – добавлять грецкие орехи к завтраку. Об этом рассказывает эксперт по питанию Фрэнсис Ларджман-Рот.

"Неважно, едите ли вы овсянку или йогурт, хорошая идея – положить сверху горсть грецких орехов. Исследования показывают, что регулярное потребление грецких орехов может поддерживать и улучшать когнитивное здоровье с возрастом. Это благодаря богатству фитохимических веществ в орехах", – объясняет Ларджман-Рот.

Если хотите разнообразить, она советует: "Кроме добавления целых грецких орехов, можно попробовать намазать на тосты сливочное ореховое масло".

Ешьте ягоды

Ларджман-Рот также советует включать в завтрак различные ягоды.

"Черника, клубника, ежевика – все они содержат растительные вещества, поддерживающие здоровье мозга. Многие исследования подтверждают, что ягоды помогают замедлить развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, ягоды борются с воспалением и оксидативным стрессом – процессами, которые связаны со старением мозга", – объясняет эксперт.

Свежие ягоды можно добавлять в йогурт, тосты, а замороженные – в смузи.

