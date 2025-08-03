5 тревожных сигналов, которые указывают на старение мозга

Старение мозга может начинаться раньше, чем мы ожидаем, и проявляться в тонких, но заметных изменениях. Часто эти симптомы мы списываем на усталость или стресс, не осознавая, что они могут сигнализировать о более глубоких проблемах.

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Слишком быстрое снижение когнитивных функций может быть признаком того, что мозг стареет быстрее, чем остальной организм. Издание eatthis.com опубликовало пять тревожных признаков, которые стоит знать каждому.

"С возрастом некоторые участки мозга уменьшаются в объеме, количество связей между нейронами снижается, а также могут возникать другие нарушения, такие как микрососудистые поражения или расстройства когнитивной функции. Но если наблюдается слишком быстрое или преждевременное снижение когнитивных способностей, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, которые нуждаются в медицинском вмешательстве. В некоторых случаях все можно исправить, например, восстановив баланс питательных веществ, но иногда причиной могут быть и более серьезные заболевания", – объясняет доктор Бол.

1. Проблемы с равновесием

Крепкое равновесие держится на двух важных факторах – гибкости и силе. Именно они помогают нашему телу оставаться устойчивым, отмечают эксперты UCLA Health. Ученые выяснили, что потеря равновесия может начаться уже после 50 лет. Доктор Бол указывает на то, что ухудшение баланса часто связано с потерей мышечной массы – проблему, которую можно исправить силовыми тренировками. Однако нарушение равновесия также может быть сигналом нарушений в работе мозга.

2. Снижение координации и нарушение движений

Если вам становится труднее координировать свои движения, это может быть еще одним предупреждающим знаком. В частности, сложность с точными движениями или управлением конечностями может свидетельствовать об изменениях в мозговой деятельности. По информации Института социальной помощи, среди первых признаков деменции можно назвать нарушение ориентации в пространстве, снижение памяти, трудности с коммуникацией, а также ухудшение моторики и распознавания.

3. Частое забывание слов или воспоминаний

Время от времени забывать отдельные слова – абсолютно нормально, говорит доктор Бол. Однако, если вы все чаще ловите себя на том, что не можете вспомнить знакомые слова или события, это может быть симптомом опасных изменений. "Если вы замечаете, что вам трудно вспомнить события из прошлого или вы не способны образовывать новые кратковременные воспоминания – это повод насторожиться", – предупреждает он.

4. Сложности с выполнением ежедневных дел

Недостаток мотивации может случаться у каждого, однако если привычные задачи – такие как ведение бюджета, оплата счетов или заполнение документов – кажутся вам чрезвычайно изнурительными или необычно тяжелыми, стоит обратить на это внимание. Снижение способности к организации и сосредоточенности может быть еще одним признаком нарушений в работе мозга.

5. Резкие перепады настроения

По словам доктора Бола, мозг также отвечает за распознавание эмоций и контроль над ними. Жизнь часто бросает нам вызовы, которые могут повлиять на настроение, но внезапные изменения эмоций без очевидной причины – это тревожный сигнал. Если вы замечаете необоснованную раздражительность, грусть или другие эмоциональные колебания, не игнорируйте это – лучше проконсультироваться со специалистом.

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